MaPrimeRénov’ : ce qui change pour vos travaux de rénovation en 2026

information fournie par BoursoBank • 22/05/2026 à 14:12

Quels sont les changements MaPrimeRénov' en 2026 ? (Crédits: Adobe Stock - IA)

Vous aimeriez engager des travaux pour améliorer le DPE de votre logement tout en allégeant votre facture grâce aux aides d'état, mais vous ne savez pas comment faire ? Si vous aussi vous êtes un peu perdu concernant la mouture 2026 du dispositif d'aide à la rénovation énergétique « MaPrimeRénov' », suivez-nous pour faire le point !

Depuis sa création en 2020, le dispositif MaPrimeRénov' a permis d'aider plus de 2,5 millions de ménages à financer des travaux de rénovation énergétiques, dont près de 350 000 rénovations dites « d'ampleur ».

La réouverture du guichet MaPrimeRénov' fin février 2026 s'accompagne de plusieurs évolutions, concernant notamment les critères d'attribution et le resserrement des travaux finançables en gestes seuls…

Le retour de MaPrimeRénov'

Dispositif essentiel dans la logique de rénovation énergétique du parc immobilier voulu par les pouvoirs publics, MaPrimeRénov' avait été une nouvelle fois suspendue en janvier 2026 , la faute cette fois à l'absence d'accord sur la loi de finances.

Le guichet MaPrimeRénov' a toutefois réouvert fin février 2026 avec un budget alloué de 3,6 milliards d'euros et un objectif d'au moins 120 000 rénovations d'ampleur et 150 000 rénovations par geste financées en 2026.

En dehors de sa branche dédiée aux collectivités (MaPrimeRénov' Copropriété), la branche dédiée aux particuliers s'articule en deux axes : MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur et MaPrimeRénov' Parcours par geste.

Bon à savoir : l'aide MaPrimeRénov' vous est versée après la fin des travaux dans le logement concerné.

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MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur

Il s'agit d'une aide permettant d'engager un ensemble de travaux visant un gain d'au moins deux classes énergétiques pour le logement (par exemple passer de F à D).

Dans sa version 2026, MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur est théoriquement ouverte à tous les ménages, quel que soit le niveau de revenus mais avec un montant d'aide adapté selon le profil qui va de « ménage aux revenus très modestes » (MaPrimeRénov' Bleu) à « ménage aux revenus supérieurs (MaPrimeRénov' Rose).

Toutefois, le logement à rénover doit être classé E, F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et les travaux de rénovation prévus doivent permettre un gain d'au moins deux classes énergétiques, par exemple passer de G à E.

Bon à savoir : pour être considéré comme une rénovation « d'ampleur », il faut qu'au moins deux gestes d'isolations soient réalisés.

Par ailleurs, un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov' est désormais obligatoire avant le dépôt d'une demande d'aide, ceci afin de « sécuriser le parcours et garantir la qualité des rénovations financées ».

Enfin, dernier changement significatif : dans le cadre de son « plan d'électrification de l'économie » présenté en avril 2026, le gouvernement a annoncé que dès le 1er septembre 2026, les aides à la rénovation d'ampleur seront conditionnées à un changement de chaudière si cette dernière utilisait des énergies fossiles. Impossible par exemple de conserver votre chaudière à gaz à l'issue de vos travaux si vous espérez être éligible au dispositif MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur : vous devrez l'échanger contre une pompe à chaleur ou un système de géothermie.

Bon à savoir : seules 10% des rénovations d'ampleur conservaient jusque-là un mode de chauffage fossile selon le ministère de la Ville et du Logement.

MaPrimeRénov' par geste exclut désormais certains travaux

Il s'agit d'une aide individuelle pour réaliser un ou plusieurs travaux, ce qui permet à certains ménages de rénover progressivement leur logement.

Le guichet MaPrimeRénov' par geste a lui aussi rouvert pour aider à financer un ou plusieurs travaux ciblés.

Contrairement à MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur, pas de conditions de notes DPE cette fois pour espérer intégrer le parcours, mais un montant d'aide variable en fonction de votre catégorie de ressources, de très modestes à supérieurs. Pour connaître votre catégorie, vous pouvez consulter le barème ici.

En revanche, en 2026, la liste des travaux éligibles en mono-gestes à l'aide MaPrimeRénov' se resserre : certains gestes de rénovations ne sont désormais plus pris en charge en 2026, comme l'isolation des murs ou l'installation de chaudières biomasses à alimentation manuelle ou automatique.

Bon à savoir : pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' par geste, les travaux doivent être réalisés par un professionnel labellisé RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) avec établissement d'un devis et le dépôt du dossier de demande de subvention doit être fait avant le démarrage des travaux. Il est recommandé de contacter un conseiller France Rénov' pour vous aider dans votre parcours mais ce n'est pas une obligation.

L'essentiel à retenir

Un recentrage sur les rénovations d'ampleur : en 2026, MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur ne s'adresse qu'aux logement dont le DPE est noté E, F ou G et dont le projet de rénovation permettra un gain d'au moins deux classes énergétiques. De plus, l'accompagnement par un conseiller France Rénov' devient obligatoire.

en 2026, MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur ne s'adresse qu'aux logement dont le DPE est noté E, F ou G et dont le projet de rénovation permettra un gain d'au moins deux classes énergétiques. De plus, l'accompagnement par un conseiller France Rénov' devient obligatoire. Fin progressive des équipements à énergies fossiles : à partir du 1er septembre 2026, une rénovation d'ampleur subventionnée par MaPrimeRénov' impliquera forcément le remplacement de toute chaudière fonctionnant aux énergies fossiles par un système de chauffage décarboné.

à partir du 1er septembre 2026, une rénovation d'ampleur subventionnée par MaPrimeRénov' impliquera forcément le remplacement de toute chaudière fonctionnant aux énergies fossiles par un système de chauffage décarboné. Des aides par geste plus limitées : concernant MaPrimeRénov' par geste certains travaux ne sont désormais plus éligibles, comme l'isolation des murs ou l'installation de chaudières biomasse.

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