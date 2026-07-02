Prêt travaux : définition et fonctionnement pour financer votre projet

Le prêt travaux est une solution de financement pour votre projet de rénovation (Crédits: Adobe Stock)

Rénover une salle de bains, améliorer l'isolation ou réaménager son intérieur représente souvent un investissement financier important. Le prêt travaux est une solution de financement pensée pour accompagner ces projets, dans un cadre réglementé et sécurisé. Fonctionnement, conditions d'obtention, avantages : voici l'essentiel à savoir pour comprendre le prêt travaux.

Le prêt travaux est une solution de financement qui permet aux particuliers de réaliser des travaux dans leur logement, en complétant leur plan de financement ou en conservant intact leur épargne.

Encadré par la réglementation du crédit à la consommation, le prêt travaux peut concerner aussi bien des travaux de rénovation, d'aménagement que d'amélioration de l'habitat.

Fonctionnement, conditions et alternatives : voici l'essentiel pour bien comprendre le prêt travaux.

Qu'est-ce qu'un prêt travaux ?

Le prêt travaux est un crédit à la consommation qui est accordé pour financer des travaux dans un logement, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire.

Il s'agit d'un crédit affecté, c'est-à-dire que les fonds empruntés sont strictement liés à la réalisation des travaux, et l'utilisation des sommes doit être justifiée par des factures. Les travaux éligibles à un prêt travaux peuvent varier d'un établissement à l'autre, mais ils comprennent généralement la rénovation intérieure, l'amélioration du confort, l'adaptation du logement ou certains aménagements extérieurs.

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Comment fonctionne un prêt travaux ?

Le prêt travaux est donc un crédit affecté qui est régit par le Code de la consommation (articles L 312-44 à L312- 56), selon le cadre suivant :

Le montant du prêt est variable selon la nature et l'ampleur du projet mais il ne peut dépasser un plafond d'emprunt de 75.000 euros.

La durée de remboursement est définie à la souscription mais ne peut être inférieure à 3 mois, avec des mensualités fixes.

Le taux d'intérêt est fixe, ce qui permet à l'emprunteur de maîtriser le coût total du crédit.

S'agissant d'un prêt affecté, les fonds sont débloqués par tranches, sur présentation de devis ou de factures.

Quelles sont les conditions pour obtenir un prêt travaux ?

L'octroi d'un prêt travaux repose sur l'analyse de la capacité de remboursement de l'emprunteur.

L'établissement prêteur examine notamment les revenus, les charges et le taux d'endettement. La stabilité de la situation professionnelle peut également être prise en compte.

L'objectif est de s'assurer que le crédit est adapté à la situation financière de l'emprunteur.

En fonction des conditions établies par les établissements prêteurs, des documents complémentaires peuvent être demandés comme les devis des artisans, ou le descriptif des travaux.

Quelles alternatives pour financer vos travaux ?

Un prêt travaux est un prêt dit «affecté» au financement de vos travaux, c'est-à-dire que vous devrez justifier de l'utilisation des fonds.

Toutefois, il existe d'autres manières de financer vos travaux, notamment en passant par un prêt personnel non affecté, pour lequel vous n'aurez cette fois pas besoin de justifier de l'utilisation des fonds empruntés.

Prêt travaux affecté et prêt personnel non affecté relèvent tous deux du crédit à la consommation et sont soumis à la même règlementation.

Par exemple, que vous souhaitiez rénover votre salle de bain ou améliorer le confort de votre maison, BoursoBank vous aide à donner vie à vos idées avec son prêt personnel dédié aux travaux :

D'un montant compris entre 3.000 euros et 75.000 euros

Pour une durée de remboursement entre 12 et 120 mois

La souscription d'un prêt personnel pour vos projets de travaux BoursoBank peut se faire 100% en ligne, sans aucune domiciliation de revenus exigée.

Si vous êtes éligible au parcours Flash (1), vous recevez une réponse définitive en temps réel.

Les fonds sont disponibles sous 8 jours sur demande express de votre part (2).

Bon à savoir : pour vous projeter concrètement dans votre projet, vous pouvez utiliser un simulateur comme celui proposé par BoursoBank.

En résumé : pour comprendre le prêt travaux

Le prêt travaux est un crédit à la consommation affecté pour financer des travaux dans votre logement (rénovation, aménagement, amélioration).

pour financer des travaux dans votre logement (rénovation, aménagement, amélioration). Un prêt travaux est encadré et sécurisé : son montant peut aller jusqu'à 75.000 €, avec un taux fixe et des mensualités définies à l'avance.

son montant peut aller jusqu'à 75.000 €, avec un taux fixe et des mensualités définies à l'avance. Deux options selon vos besoins pour financer vos travaux : le «prêt travaux», qui est affecté, c'est-à-dire que vous devrez fournir des justificatifs, ou le prêt personnel qui lui est non affecté mais dont le taux d'emprunt est parfois supérieur.

(1) Obtention d'une réponse définitive et immédiate sous réserve d'éligibilité du dossier au parcours Flash et pour une demande individuelle de prêt personnel d'un montant maximum de 75.000 €.

(2) Sous réserve de respecter les conditions d'éligibilité de la banque prêteuse.

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