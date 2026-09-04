Pourquoi il ne faut surtout pas découper sa carte bancaire périmée avant de la jeter

Certaines cartes sont composées d'une batterie en lithium qui peut libérer une substance chimique néfaste si elle est découpée. Illustration. (Mastersenaiper / Pixabay)

Vous avez toujours entendu dire qu'il fallait découper sa carte bancaire avant de la jeter lorsqu'elle devient inutilisable ? S'il semble être un bon réflexe pour se protéger contre la fraude, ce geste n'est pas toujours recommandé, comme l'expliquent Les Numériques et Le Journal du Geek . En effet, certaines cartes récentes embarquent désormais des composants électroniques qui peuvent présenter un risque lorsqu'ils sont endommagés.

Un risque pour la santé et l'environnement

Les cartes à cryptogramme dynamique, mises en place depuis 2016 et capables de générer un nouveau code chaque heure, intègrent un petit écran, une antenne NFC et une micro-batterie au lithium. En sectionnant cette dernière avec des ciseaux, il est possible de l'endommager et de provoquer une réaction chimique. Le composant peut alors libérer du fluorure d’hydrogène. "Ce gaz, au contact de l’humidité de vos yeux ou de vos bronches, se transforme en acide fluorhydrique, l’une des substances les plus corrosives qui soit », précise Les Numériques. Celle-ci peut donc vous brûler la peau, même si dans les faits, ce type d'incidents reste rare.

Au-delà de la question sécuritaire, découper sa carte présente également un risque pour l'environnement. Certaines d'entre elles sont considérées comme des DEEE (Déchet d’Équipement Électrique et Électronique) et n'ont pas vocation à terminer dans une poubelle classique. Elles sont notamment composées d'une importante quantité de métaux précieux, comme de l'or, du cuivre et du palladium, raison pour laquelle elles doivent être recyclées. À l'échelle des dizaines de millions de cartes en circulation, la quantité d'or potentiellement récupérable atteindrait une centaine de kilos. Son recyclage serait également bien moins polluant en CO2 que l'extraction minière. Pourtant, seuls 6 % des cartes bancaires sont aujourd'hui recyclées. Les autres finissent incinérées.

Que faire d'une carte périmée ?

Si la crainte d'être victime d'une fraude nous pousse à cisailler nos cartes, il s'agirait en réalité d'un problème obsolète, selon les spécialistes. En effet, les cartes deviennent complètement inutilisables lorsqu'elle est sont périmées ou désactivées. Plutôt que de les découper puis de les jeter, le plus simple est de les rapporter à votre banque. L'établissement pourra alors les orienter vers une filière de recyclage adaptée. À défaut, il faut déposer la carte dans un point de collecte spécial pour les déchets électroniques.