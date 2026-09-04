Électricité solaire : que faire de votre surplus quand sa revente ne rapporte plus rien ou vous coûte de l'argent ?

Un arrêté de juin 2026 fixe désormais le tarif de rachat du surplus à seulement 0,011 euro par kilowattheure pour certaines installations. Illustration. (PublicDomainPictures / Pixabay)

Pour les particuliers producteurs, revendre son surplus d'électricité n'est pas toujours une bonne idée. Lorsque l'offre devient trop importante par rapport à la consommation, les prix de gros peuvent devenir négatifs. Les ménages qui produisent de l'électricité avec des panneaux solaires ont donc parfois intérêt à l'utiliser au maximum plutôt que de compter uniquement sur la revente, comme l'explique TF1 Info .

Privilégier l'autoconsommation

En 2025, les prix de l'électricité sont passés sous zéro durant 513 heures en France, soit environ 5 % de l'année. Pendant ces périodes, revendre de l'électricité coûte de l'argent aux producteurs. De plus, un arrêté de juin 2026 fixe désormais le tarif de rachat du surplus à seulement 0,011 euro par kilowattheure pour certaines installations. À ce niveau, revendre l'excédent devient nettement moins intéressant financièrement.

La première solution consiste donc à déplacer une partie de sa consommation vers les heures où les panneaux produisent le plus, généralement entre 11 h et 16 h. Privilégiez alors l'utilisation du lave-lingue, du lave-vaisselle, du chauffe-eau ou encore la recharge d'un véhicule électrique en milieu de journée. Un routeur solaire permet d'aller plus loin en envoyant automatiquement l'électricité inutilisée vers le ballon d'eau chaude plutôt que vers le réseau.

Stocker l'énergie excédentaire

Lorsque l'autoconsommation ne suffit pas, vous pouvez stocker l'énergie excédentaire. Optez pour une batterie physique au lithium afin de conserver l'électricité pour le soir ou la nuit. Attention toutefois, car son prix peut atteindre des milliers d'euros. Moins coûteux à l'installation, le stockage virtuel permet au fournisseur d'énergie de comptabiliser l'électricité injectée afin de vous la restituer plus tard lorsque les panneaux ne produisent plus en quantité suffisante. Cependant, ce service implique le paiement de frais de gestion ou d'acheminement.

Certains onduleurs peuvent également être pilotés à distance grâce à votre smartphone afin de réduire ou d'interrompre temporairement la production lorsque les épisodes de prix négatifs vous sont communiqués. Enfin, le choix du contrat joue aussi un rôle essentiel. L'obligation d'achat offre un tarif garanti sur vingt ans, tandis que la vente en marché libre expose aux variations des cours, et donc à des pertes si les prix tombent en dessous de zéro.