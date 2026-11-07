Info ou intox : est-ce vraiment compliqué de changer de banque ?

information fournie par BoursoBank • 07/11/2026 à 08:00

Le fait de changer de banque représente-t-il un projet réellement compliqué pour les clients ? (Crédit Unsplash - photo micheile henderson)

L'idée de changer de banque peut parfois s'apparenter à une montagne à gravir, du fait de la peur d'une déperdition d'informations ou d'une faille dans le transfert des comptes détenus. Qu'en est-il vraiment ?

Pourquoi appréhende-t-on souvent le fait de changer de banque ?

Tout d'abord, la banque symbolise la conservation de ses avoirs constitués depuis l'enfance ; elle incarne donc une forme de stabilité dans la gestion des finances personnelles qu'on lui a confiée jusqu'à présent.

Ensuite, il existe une peur légitime face aux risques d'un rejet de paiement ou d'un processus complexe, par exemple pour informer les tiers et respecter ses engagements.

Pour atténuer le stress inhérent au projet de mobilité bancaire, certains clients commencent par la multibancarisation pour découvrir le fonctionnement d'un autre établissement avant de ne retenir finalement qu'une seule banque pour héberger leurs avoirs.

Quelles sont les étapes lors de tout changement de banque ?

Les actions à mener se répartissent comme suit entre les différents acteurs.

-> Titulaire du compte : il remet un mandat à la nouvelle banque qu'il souhaite rejoindre pour amorcer la mobilité bancaire (s'il souhaite être déchargé de cette tâche).

-> Nouvel établissement bancaire : il prévient les tiers identifiés - dont le service des impôts, la mutuelle, les assurances, les fournisseurs d'électricité et de gaz, les abonnements divers, etc. – pour effectuer auprès d'eux les changements de domiciliation des prélèvements et virements récurrents.

-> Ancienne banque : elle doit coopérer en fournissant à l'établissement de destination tous les documents requis.

-> Organismes contactés : ils doivent appliquer les instructions reçues en intégrant notamment le nouvel IBAN.

Existe-t-il des problèmes lors du changement de banque ?

Les échéances périodiques à surveiller avec attention

Pour éviter que la bascule n'interfère avec les dates de prélèvements et de virements planifiés à dates fixes, il est recommandé d'anticiper pour tenir compte des délais incompressibles de traitement de la demande de mobilité bancaire :

Délai par acteur Délai cumulé Nouvelle banque 2 jours ouvrés pour émettre la demande auprès de la banque d'origine 2 jours ouvrés Ancienne banque 5 jours ouvrés pour répondre à la demande de la nouvelle banque 7 jours ouvrés Nouvelle banque 5 jours ouvrés pour informer les créanciers 12 jours ouvrés Organismes divers 10 jours ouvrés pour intégrer les modifications 22 jours ouvrés

Des précautions à prendre avec l'ancien compte si celui-ci reste ouvert

Le titulaire du compte hébergé par l'ancienne banque doit changer certaines de ses habitudes : par exemple, il ne doit plus utiliser ses cartes bancaires associées (si le solde est peu ou plus du tout approvisionné), ainsi que le chéquier correspondant.

Des produits bancaires exclus de la mobilité bancaire

Un certain nombre de produits financiers (assurance-vie, Livret A, Livret jeune, LDDS…) ne sont pas intégrés dans le périmètre de la mobilité bancaire. Le détenteur de ces comptes doit donc procéder de son côté à des modifications manuelles.

Qu'apprécient généralement les clients lors d'un changement de banque ?

Un transfert automatisé des comptes et des opérations

Si le titulaire du compte choisit l'aide à la mobilité bancaire, il n'a pas à craindre des oublis ou une reprise partielle de ses avoirs.

Un suivi précis du bon déroulement du transfert des comptes

Le client peut consulter lui-même en temps réel l'avancement de son dossier de mobilité bancaire.

Connaissez-vous EasyMove ? Le service de mobilité bancaire chez BoursoBank, appelé EasyMove, s'opère en ligne en 5 minutes, de manière simple et fluide : zéro papier à fournir par le client, nouveau RIB transmis en toute sécurité aux organismes identifiés et conservation des anciens relevés dans le coffre-fort numérique mis à disposition dans l'espace client.

Une prime commerciale pour récompenser sa démarche

L'arrivée d'un nouveau client (ou la récupération effective de son salaire mensuel sur un compte existant) peut s'accompagner d'une prime de bienvenue versée (sous conditions) dans les premiers mois suivant son arrivée.

L'essentiel : comment ça se passe quand on souhaite changer de banque ?

Est-ce stressant de changer de banque ? Non, il ne faut pas appréhender de changer de banque ni de regrouper ses comptes dans une seule banque. Cette procédure normée est encadrée par la loi (article L312-1-7 du Code monétaire et financier).

Non, il ne faut pas appréhender de changer de banque ni de regrouper ses comptes dans une seule banque. Cette procédure normée est encadrée par la loi (article L312-1-7 du Code monétaire et financier). La banque d'origine peut-elle refuser une demande de mobilité bancaire ? Normalement non, sauf si un prêt en cours contracté auprès d'elle à des conditions très avantageuses prévoit une clause de domiciliation des revenus (2).

? Normalement non, sauf si un prêt en cours contracté auprès d'elle à des conditions très avantageuses prévoit une clause de domiciliation des revenus (2). Combien coûte l'aide à la mobilité bancaire ? Cette option proposée par toutes les banques est 100% gratuite, conformément à la loi.

Cette option proposée par toutes les banques est 100% gratuite, conformément à la loi. Que doit faire un client qui délègue sa mobilité bancaire ? La reprise des opérations récurrentes se fait de manière automatisée et exhaustive, sans que le titulaire soit sollicité lors des différentes étapes de transfert.

La reprise des opérations récurrentes se fait de manière automatisée et exhaustive, sans que le titulaire soit sollicité lors des différentes étapes de transfert. Sous quel délai moyen peut-on changer de banque ? L'intervention technique sur les comptes dure au maximum 22 jours.

L'intervention technique sur les comptes dure au maximum 22 jours. Doit-on fermer son ancien compte quand on souhaite changer de banque ? C'est une possibilité mais pas une obligation. Si le client souhaite clôturer son compte dans la banque d'origine, il doit en faire part à sa nouvelle banque qui se chargera pour lui des démarches. Pour rappel, ce n'est pas parce que le compte est vidé et que son solde est mis à zéro qu'il est officiellement fermé (3).

(1) https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gerer-mon-argent/gerer-mon-budget-et-mon-epargne/comment-changer-de-banque

(2) https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/connaitre-pratiques-bancaires-assurance/compte-frais/mobilite-bancaire

(3) https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/le-compte-bancaire/changer-de-banque/changer-de-banque-en-trois-etapes/

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(1) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com.

(2) Benchmark réalisé par Sia Partners auprès d'un échantillon de 137 banques dans 23 pays différents. BoursoBank est classé 3ème de ce classement Sia Partners 2025 International Mobile Banking Benchmark et obtient donc la reconnaissance de « Digital Leaders». J'ouvre un compte chez BoursoBank