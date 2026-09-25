Échange de billets abîmés : quel est ce service relancé par la Banque de France ?

Se débarrasser en toute légalité de ses billets abîmés, c'est possible et de plus en plus facile (Visuel Adobe Stock)

Très longtemps, un billet de banque détérioré était synonyme de risque de perte de valeur pour son détenteur. Afin de sortir définitivement du circuit les billets défectueux, la Banque de France agit en partenariat avec un acteur national majeur et des commerçants locaux finement sélectionnés.

Pourquoi est-ce important d'échanger ses billets défectueux ?

Les billets qui ont subi des déchirures ou des brûlures sont généralement refusés chez les commerçants : leur pouvoir fiduciaire s'en trouve donc nettement amoindri.

De plus, leur état ne s'améliore pas avec le temps et le risque est grandissant en les laissant «dormir» chez soi.

Au-delà de la gêne pratique pour le particulier, l'enjeu porte aussi sur la sécurité et la qualité de circulation de la monnaie fiduciaire. Un billet trop abîmé devient plus difficile à authentifier, à compter ou à réinjecter dans les circuits classiques de paiement.

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Quels prestataires sont mobilisés dans ce dispositif ?

Afin de rendre ce service plus accessible sur le territoire, la Banque de France s'appuie sur un dispositif articulé autour de plusieurs relais. L'objectif est de proposer des points de dépôt identifiables, sécurisés et mieux répartis, tout en conservant un contrôle strict des billets remis (1).

La société Brink's : un nouveau contrat passé avec ce spécialiste du transport et de la gestion sécurisée des fonds. Son rôle consiste à assurer la logistique sécurisée liée à la collecte et à l'acheminement des billets mutilés vers les circuits d'expertise et de traitement. Ce type d'intervention est essentiel, car les billets déposés conservent une valeur potentielle et doivent être manipulés dans des conditions garantissant leur traçabilité.

un nouveau contrat passé avec ce spécialiste du transport et de la gestion sécurisée des fonds. Son rôle consiste à assurer la logistique sécurisée liée à la collecte et à l'acheminement des billets mutilés vers les circuits d'expertise et de traitement. Ce type d'intervention est essentiel, car les billets déposés conservent une valeur potentielle et doivent être manipulés dans des conditions garantissant leur traçabilité. Des buralistes : un professionnel désigné par département. Le recours à des buralistes agréés permet de rapprocher le service des usagers, notamment en dehors des grandes agglomérations. Leur maillage territorial et leurs horaires d'ouverture souvent étendus constituent des atouts pour les particuliers qui ne peuvent pas facilement se rendre à Paris.

Ces intermédiaires ne procèdent pas eux-mêmes à l'expertise définitive du billet. Ils servent avant tout de points de dépôt, dans un cadre hautement normé.

Échange de billets mutilés : comment ça marche ?

Sont concernés tous les billets déchirés, cornés ou partiellement brûlés. Il peut s'agir, par exemple, d'un billet passé accidentellement en machine, endommagé par l'humidité, déchiré lors d'une manipulation ou légèrement brûlé.

Deux cas de figure induisent deux modes de traitement différents :

Pour les résidents provinciaux avec des montants à échanger inférieurs à 500 euros : dépôt avec l'ensemble des pièces exigées chez un buraliste accrédité - agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - (2).

À l'issue de la remise des billets à l'intermédiaire habilité à les recevoir, la personne recevra un remboursement par virement sous un délai de 2 mois. Ce laps de temps permet à la Banque de France de procéder aux contrôles nécessaires : identification des coupures, vérification de leur authenticité, évaluation de leur état et validation du montant à rembourser.

Pour tous les Parisiens et pour les montants à échanger supérieurs à 500 euros (quelle que soit la situation géographique) : dépôt auprès de la Caisse de Paris de la Banque de France. Dans ce cas, si les billets sont clairement identifiables (en valeur faciale et en nombre), un remboursement sera directement effectué au guichet.

Bon à savoir : si vous disposez à proximité de chez vous d'automates recyclants (c'est-à-dire équipés de la double fonction de dépôt et de retrait de billets), vous pouvez continuer à utiliser ce canal qui vous permettra d'être crédité sur votre compte à une seule condition : si et seulement si le billet est encore intact sur au moins la moitié de sa surface.

Qu'est-ce que cela change par rapport à l'ancien processus ?

La principale évolution tient à l'élargissement du réseau accessible aux particuliers. Là où le remplacement d'un billet abîmé pouvait auparavant sembler complexe, le nouveau processus introduit des relais de proximité, en particulier en province.

À la clé, une simplification du parcours des usagers, une sécurisation accrue de la monnaie fiduciaire en circulation et un remboursement plus rapide.

Un service est disponible aussi par mail pour répondre aux questions des usagers, notamment avant tout déplacement à la Caisse de Paris : caissedeparis@banque-france.fr ou billets@banque-france.fr. Ce point de contact peut être utile pour vérifier, avant de se déplacer, quel canal utiliser selon sa situation : lieu de résidence, montant à échanger, état des billets ou pièces justificatives à prévoir (2).

À retenir :

Où déposer ses billets endommagés ? Deux lieux de dépôt pour l'instant : les buralistes en province et la Caisse de Paris pour les Parisiens et pour les sommes dépassant 500 euros. Il est important de bien respecter le circuit officiel de collecte et de ne jamais transmettre ses billets par voie postale (3).

Deux lieux de dépôt pour l'instant : les buralistes en province et la Caisse de Paris pour les Parisiens et pour les sommes dépassant 500 euros. Il est important de bien respecter le circuit officiel de collecte et de ne jamais transmettre ses billets par voie postale (3). Quand échanger son billet abîmé ? N'attendez pas d'en avoir d'autres ou que le fameux billet abîmé se détériore davantage : le dépôt dans un automate qui récupère les espèces peut permettre de s'en débarrasser tant que son état est correct à plus de 50%.

N'attendez pas d'en avoir d'autres ou que le fameux billet abîmé se détériore davantage : le dépôt dans un automate qui récupère les espèces peut permettre de s'en débarrasser tant que son état est correct à plus de 50%. Le remboursement de billets échangés est-il immédiat ? Cela dépend des situations. Pour les personnes déposant leurs billets suffisamment lisibles à la Caisse de Paris ou les recyclant dans un automate au vu de leur état encore très correct, ce sera effectivement possible. Pour les autres (passant par un buraliste ou remettant des liasses en très mauvais état à la Caisse de Paris), le remboursement sera différé.

Cela dépend des situations. Pour les personnes déposant leurs billets suffisamment lisibles à la Caisse de Paris ou les recyclant dans un automate au vu de leur état encore très correct, ce sera effectivement possible. Pour les autres (passant par un buraliste ou remettant des liasses en très mauvais état à la Caisse de Paris), le remboursement sera différé. Comment s'opère le remboursement de billets échangés ? Par virement (ou crédit) en province ou par la remise de coupures neuves à la Caisse de Paris si l'état des billets déposés le permet. Dans le cas contraire, un virement de la somme ou des billets neufs seront proposés ultérieurement au détenteur (à la fin de l'expertise).

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(1) https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/echange-des-billets-mutiles

(2) https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/mieux-connaitre-moyens-paiement/pieces-billets-en-euro

(3) https://www.banque-france.fr/fr/actualites/un-billet-abime-dechire-partiellement-brule-plusieurs-solutions-pour-le-remplacer

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Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui parlent d’elles-mêmes avec un montant moyen de frais bancaires de 10 euros par an et par client (1). C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 18 ans (2).

(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank