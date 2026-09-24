information fournie par Boursorama avec LabSense • 24/09/2026 à 08:30

Paiement en ligne : faut-il enregistrer sa carte bancaire sur les sites marchands ? / iStock.com - Liubomyr Vorona

Enregistrer sa carte : pratique, mais pas sans risques

Les sites marchands proposent de plus en plus d'enregistrer votre carte bancaire pour fluidifier le paiement. Cette conservation doit d'ailleurs reposer sur votre consentement explicite, au-delà de la simple validation de la transaction en cours. Une option séduisante, surtout quand on achète régulièrement sur les mêmes plateformes. Mais cette rapidité a un prix : vos données bancaires deviennent un trésor convoité. Selon l'Observatoire de la Banque de France, le montant de la fraude aux paiements par carte sur internet s’élevait à 124 euros pour 100 000 euros de transactions en 2025, contre 47 euros tous canaux confondus. Si un cybercriminel parvient à accéder à votre compte client - via un mot de passe trop simple ou un hameçonnage bien ficelé -, il peut utiliser les données enregistrées pour effectuer des achats frauduleux. À cela s’ajoute un risque moins visible mais tout aussi réel : la fuite de données. Même les géants du web ne sont pas à l’abri d’un piratage massif. Certes, les sites sérieux cryptent les numéros de carte, mais aucune technologie n’est infaillible. Et même si le cryptogramme n’est jamais conservé, ce qui limite les dégâts, cela ne supprime pas totalement la menace. En clair : enregistrer sa carte, c’est accepter que votre sécurité dépende de la solidité informatique d’un commerçant… et de votre propre vigilance.

Enregistrer sa carte : les autorités recommandent la prudence

Les recommandations officielles invitent à la prudence : la CNIL déconseille notamment de laisser les sites marchands enregistrer les coordonnées bancaires pour faciliter les achats ultérieurs. Le ministère de l’Économie déconseille explicitement cette pratique pour réduire les risques de piratage. Saisir son numéro à chaque achat, même si cela prend quelques secondes, reste la solution la plus sûre. Pourquoi ? Parce qu’un site peut être compromis, qu’un compte client peut être piraté, qu’un navigateur peut être infecté ou qu’un Wi-Fi public peut exposer vos données. Enregistrer sa carte revient donc à multiplier les points faibles potentiels. Autrement dit : plus vous laissez de traces, plus vous laissez d’opportunités aux cybercriminels.

Alternatives plus sûres : cartes virtuelles, wallets et authentification forte

Bonne nouvelle : il existe des solutions qui permettent de payer rapidement sans exposer votre carte réelle. Les cartes virtuelles génèrent un numéro temporaire, valable pour un montant ou une durée définie. Par ailleurs, les wallets (ou, en français, portefeuilles numériques), tels que ceux proposés par Apple Pay ou Google Pay, utilisent des jetons qui remplacent votre numéro de carte, jamais transmis au commerçant. Enfin, l’authentification forte, généralisée pour les paiements en ligne depuis 2021, ajoute une étape de validation qui réduit fortement les fraudes, même si elle ne protège pas des fuites côté commerçants.