« Entre 90 et 150 personnes avec leurs valises » : après avoir réservé sur Booking.com, ils se retrouvent devant un logement fantôme

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/09/2026 à 14:51

Les fausses annonces de location de vacances sur les plateformes reconnues font de plus en plus de victimes. (illustration) (Edeltravel_ / Pixabay)

Utiliser un site reconnu pour réserver une location de vacances permet-il d’éviter les arnaques ? Apparemment non, comme en témoigne la mésaventure vécue par plusieurs touristes ayant utilisé Booking avant un séjour à Paris cet été.

Un reportage diffusé dans le 20 H de France 2 évoque ainsi un appartement aux abords de la tour Eiffel proposé cet été sur la plateforme, avec la note rassurante de 9,3 sur 10. Mais il s’agissait d’une arnaque. À leur arrivée, les vacanciers n'ont trouvé aucun logement disponible. Seulement un panneau installé par la concierge de l'immeuble qui les invitait à porter plainte. « Tous les jours je voyais entre 90 et 150 personnes arriver en même temps, avec leurs valises » , relate-t-elle. Un cas loin d’être isolé dans le quartier.

Débités pour un logement fantôme

Peu de temps après leur réservation sur le site, les victimes ont toutes reçu un message reprenant l'identité visuelle de Booking mais les renvoyant vers le site des escrocs. Invitées à renseigner leurs coordonnées bancaires, elles étaient ensuite débitées pour un logement fantôme. Une personne flouée affirme pourtant avoir appelé la plateforme trois jours avant son voyage. « Ils m'ont confirmé que l'appartement était une annonce sérieuse » .

France 2 a également testé les contrôles de Booking en publiant une fausse annonce pour un appartement situé au 36, quai des Orfèvres, ancien siège de la police judiciaire. Sans justifier de leur identité, les journalistes ont pu mettre le logement en location et enregistrer plus de 6 000 euros de réservations, jamais perçus.

Une annonce supprimée en 24 heures

Booking assure qu’en cas d’alerte, une enquête est menée et que les clients sont accompagnés lorsque l’arnaque est avérée. L’annonce du quai des Orfèvres a ainsi été supprimée en 24 heures. « Nos systèmes de détection des fraudes l’ont supprimée après l’avoir identifiée comme frauduleuse » , a réagi Booking.