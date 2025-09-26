Ces rentrées d'argent importantes à surveiller sur votre relevé de compte

(Les rentrées d'argent qui arrivent sur votre compte bancaire sont à suivre avec attention - Visuel Adobe Stock)

Lorsque le budget mensuel est serré, il faut certes prendre garde aux dépenses mais aussi vérifier les rentrées d'argent, pour un meilleur équilibre de ses finances personnelles. Retrouvez ici les principaux mouvements créditeurs que vous devez avoir à l'œil grâce au relevé de compte.

Pourquoi être vigilant quand on attend un versement sur son compte ?

Il est essentiel de rester attentif lors de l'attente d'un versement, car la date prévue peut être reportée sans préavis. De plus, le montant reçu peut différer de celui attendu, en raison d'erreurs ou de modifications dans les règles d'attribution. Une vigilance accrue est d'autant plus importante que la gestion de votre trésorerie en dépend directement.

Notre conseil : en cas de retard ou d'écart constaté, contactez rapidement l'émetteur pour obtenir des explications ou rapprochez-vous de votre banque afin de clarifier la situation et préserver votre équilibre financier.

À lire aussi // À quelles lignes de votre relevé de compte devez-vous être attentif ?

Quels sont les principaux paiements attendus sur le relevé de compte ?

Plusieurs origines de paiement peuvent figurer sur votre relevé de compte. Il s'agit notamment du salaire, des primes ou des remboursements de frais liés à votre activité professionnelle. Les organismes tels que la CPAM ou votre mutuelle effectuent également des versements liés aux dépenses de santé du bénéficiaire.

Les aides sociales et familiales, sous réserve d'éligibilité, figurent parmi les entrées courantes. D'autres flux créditeurs peuvent apparaître, comme un trop-perçu d'impôts ou du notaire, une compensation financière en cas de retard de transport, ou un retour de marchandise non conforme. Enfin, les dépôts de chèques et les virements à recevoir complètent cette liste.

Le saviez-vous ? En 2023, le revenu disponible moyen par foyer français était de 4.800 euros par mois, dont 36,6% provenant d'un revenu du travail, 24% de pensions et retraites, 22,5% de revenus du patrimoine et 33,5% de prestations sociales, en retirant ensuite 16,6% d'impôts (1).

Comment suivre ses rentrées d'argent en dehors du relevé de compte ?

Pour suivre efficacement vos rentrées d'argent sans attendre le relevé mensuel, utilisez les outils mis à disposition par votre banque en ligne ou les services à distance d'une banque traditionnelle. Les encaissements sont généralement affichés dans une couleur spécifique, souvent le vert, ce qui facilite leur identification immédiate. Pensez aussi à consulter la liste des mouvements à venir, généralement accessible en haut de la page des opérations, pour anticiper les versements attendus.

Cette lisibilité renforcée et votre vigilance au quotidien forment une combinaison gagnante pour garder le contrôle sur votre trésorerie et réagir rapidement en cas d'anomalie.

Chez BoursoBank, le service gratuit Wicount d'aide à la gestion du budget récapitule les dépenses, ainsi que les encaissements enregistrés et prévus. Ainsi, il est aisé de vérifier si les rentrées d'argent en attente ont effectivement eu lieu ou si elles sont imminentes. Dans l'appli, c'est tout simple pour y accéder : «menu» / «services» / «budget» / «analyse de mes dépenses» / «Wicount budget» puis «analyse de mes revenus». En choisissant le compte bancaire et la période, les avoirs, les virements instantanés ou classiques et le cashback des enseignes s'affichent immédiatement.

A savoir Que faire en cas de virement inattendu reçu ? En cas de virement erroné passé au crédit de votre compte, il ne faut absolument pas dépenser l'argent. Il convient de prévenir immédiatement votre banque. En effet, dépenser cette somme peut exposer le titulaire du compte à des frais, à un découvert et à l'obligation de rembourser.

En tant que particulier, la maîtrise de sa trésorerie passe aussi par une parfaite connaissance des flux bancaires entrants, qu'ils soient ponctuels ou périodiques. Avec une application intuitive et riche en fonctionnalités, vous accédez, en plus du relevé de compte, aux informations clés liées à vos mouvements bancaires et à votre solde.

À lire aussi

Question bancaire (épisode 11) : pourquoi se fier plus que jamais à son relevé de compte ?

(1) https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/revenus/repartition-composition-des-revenus-moyens-en-france/

DÉCOUVREZ LA BANQUE AU QUOTIDIEN CHEZ BOURSOBANK Connaissez-vous toutes les facettes de la Banque au quotidien chez BoursoBank ? Chez BoursoBank, vous réalisez vos opérations bancaires courantes en toute simplicité grâce à un Espace Client qui vous laisse choisir en autonomie parmi une gamme complète de 51 produits et 1.000 fonctionnalités gratuites et disponibles en temps réel. En plus des moyens de paiement, des assurances à petits prix et des bons plans négociés auprès d’enseignes partenaires sont réservés aux clients. Le tout accessible sur l’application mobile pour une navigation facilitée et une efficacité accrue de toutes les transactions.

Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui peuvent atteindre 251 euros par an sur les frais bancaires. C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 17 ans (1). (1) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils «Jeune actif», «Cadre», «Cadre supérieur» et «Employé» et exæquo sur les profils «Jeune inactif», et «L'adepte du 100% mobile» selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 09/12/2024. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir le potentiel de la banque au quotidien avec BoursoBank