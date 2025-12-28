information fournie par Boursorama avec LabSense • 28/12/2025 à 08:30

Comment financer un récupérateur d'eau de pluie grâce aux aides disponibles ? / iStock.com - Richard Villalon

Pourquoi installer un récupérateur d'eau ?

La problématique de l'eau est devenue un défi majeur, à plus forte raison dans les régions méridionales. Récupérer l'eau de pluie dans son jardin est une démarche qui séduit de plus en plus de Français. Cette tendance vertueuse se justifie par deux arguments majeurs : elle est en même temps écologique, en contribuant à préserver les ressources naturelles, et économique, en permettant de diminuer sa consommation d'eau (la réduction des factures peut atteindre 50 % par an). Un récupérateur d'eau de pluie est destiné à collecter et à stocker l'eau de pluie provenant des toits. Celle-ci est ensuite filtrée pour différents usages. En extérieur, elle permet l'arrosage des jardins, le lavage des voitures, le nettoyage des terrasses. En intérieur, elle peut être utilisée à l'alimentation des chasses d'eau des WC, ou pour laver les sols ou le linge (eau filtrée et traitée pour ce dernier usage). Il existe plusieurs types de récupérateurs d'eau de pluie. Les cuves hors-sol installées près des gouttières, d'une capacité de 200 à 1 000 litres, conviennent pour l'arrosage ponctuel des petits jardins. Les citernes enterrées, qui contiennent jusqu'à plusieurs milliers de litres d'eau, sont destinées à un usage plus intense (tel que l'arrosage de grands jardins) et nécessitent des travaux de terrassement. Il convient de rajouter à ces dispositifs un filtre pour retenir les impuretés, un trop-plein pour éviter le risque de débordement, voire une pompe si les points d'utilisation sont éloignés. Le must est d'aménager un dispositif permettant de drainer l'eau excédentaire dans le sol.

Quelles contraintes et quelles aides pour un récupérateur d'eau ?

En France, la récupération d'eau de pluie est autorisée, mais très réglementée. La définition de l'eau de pluie est stricte et précise : il s'agit de l'eau collectée à l'aval des toitures inaccessibles, car elles risquent moins d'être contaminées par des éléments extérieurs. Ces eaux sont cependant considérées comme non potables, car elles peuvent contenir des polluants divers (métaux, pesticides, amiante sur le toit…). On ne peut donc pas la boire ni l'utiliser pour faire la cuisine ou la vaisselle. Par ailleurs, les robinets d'eau de pluie doivent être clairement identifiés avec la mention "eau non potable" et ne doivent pas être installés dans les pièces disposant de l'eau potable (sauf pièces annexes telles que caves, sous-sols ou garages). Il faut savoir que tout équipement raccordé au réseau d'assainissement collectif (tout-à-l'égout) doit être déclaré au service chargé de l'assainissement de la mairie, et qu'un contrôle peut être effectué par un agent technique municipal. Les installations doivent donc être entretenues régulièrement (nettoyage des filtres, désinfection de la cuve…) pour éviter de se voir infliger une amende de 45 000 €, voire une incarcération de 3 ans, en cas de contamination du réseau public. Quel que soit le modèle choisi, l'installation d'un récupérateur représente un coût (entre 100 € et 2 000 € selon le type de cuve), mais des aides financières existent pour financer cet achat. Sous certaines conditions, le taux de TVA peut être réduit à 10 % (au lieu de 20 %) pour l'achat de l'équipement et les frais d'installation par un professionnel dans sa résidence principale. Un soutien de l'Anah (Agence nationale de l'habitat) est également possible pour les propriétaires aux revenus modestes. Par ailleurs, certaines collectivités locales et régionales proposent des aides (subventions, bons d'achat, éco-prêts à taux zéro, exonérations fiscales). Il convient de se renseigner auprès de sa mairie ou de sa région pour savoir si des aides sont accordées. En revanche, le crédit d'impôt pour la récupération d'eau de pluie n'existe plus depuis une dizaine d'années.