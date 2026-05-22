Travailleurs non-salariés: Comment le notaire peut-il vous aider?

information fournie par Le Particulier • 22/05/2026 à 08:00

Le notaire accompagne les travailleurs non-salariés sur les volets juridique, fiscal et patrimonial, dans leur activité comme dans leur vie personnelle. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Le notaire vous assiste dans la création de votre entreprise

Développer son activité et gérer son entreprise grâce à l’aide du notaire

Le rôle du notaire dans la transmission de votre entreprise

Protéger son patrimoine personnel et sa famille

Le notaire vous assiste dans la création de votre entreprise

Les notaires spécialisés en droit des affaires accompagnent les entrepreneurs dans les étapes clés de leur projet de création d’entreprise. Le notaire apporte son expertise juridique, et vous seconde dans toutes vos démarches. Cela inclut:

Le choix du statut juridique : Le choix de la forme juridique est une étape essentielle car celle-ci constitue «l’enveloppe légale» de la structure. Cette décision a des conséquences juridiques et fiscales sur la société elle-même, mais également sur votre patrimoine personnel. Le notaire vous conseille sur les différents statuts envisageables en tenant compte de votre activité et de votre situation.

La rédaction des actes : Fort de son expertise juridique, le notaire prend en charge la rédaction des actes nécessaires à la création d’entreprise. Les statuts, qui organisent la vie de la société, ont une importance capitale. Une clause mal rédigée peut avoir de graves conséquences. Le notaire est habilité à rédiger des actes authentiques, garantissant de ce fait une sécurité juridique maximale.

Les formalités d’immatriculation : l’immatriculation de la société est impérative pour concrétiser le projet de création d’entreprise. Le notaire réalise toutes les démarches nécessaires: dépôt du capital social et des statuts, rédaction et publication de l’annonce légale, etc.

Développer son activité et gérer son entreprise grâce à l’aide du notaire

Après les différentes étapes liées à la création de l’entreprise, le notaire peut vous accompagner dans son développement et sa gestion:

Recherche de financements ;

Rédaction et gestion de contrats ;

Conseil en immobilier d’entreprise: gestion des transactions immobilières en cas d’acquisition de locaux, rédaction de baux commerciaux ;

Stratégie fiscale d’entreprise: le notaire vous apporte son expertise pour structurer votre organisation fiscale dans le respect du cadre légal. Cela inclut la gestion de l’endettement et des déficits fiscaux, l’utilisation des crédits et réductions d’impôts, ainsi que l’application des dispositifs légaux auxquels vous pouvez prétendre.

Le rôle du notaire dans la transmission de votre entreprise

La cession consiste à vendre ou à transférer tout ou partie d’une entreprise à un tiers. Cette étape cruciale et délicate nécessite une préparation minutieuse. Il est recommandé de faire appel à un notaire spécialisé en droit des affaires pour vous accompagner tout au long du processus. Le notaire est à même de vous conseiller sur les différentes modalités de cession en fonction de la nature de l’entreprise, du profil du repreneur et de vos objectifs: vente d’actions ou de parts sociales, cession du fonds de commerce, transmission d’une entreprise individuelle… Il vous informe des subtilités juridiques propres aux différents dispositifs comme la donation ou le pacte Dutreil par exemple, et vous éclaire sur la stratégie à adopter pour optimiser la transmission de votre patrimoine professionnel. En cas de transmission familiale, il propose des solutions adaptées pour éviter d’éventuels conflits.

Protéger son patrimoine personnel et sa famille

Le notaire adopte une approche globale intégrant la dimension professionnelle mais également personnelle du chef d’entreprise. Ses missions incluent le conseil en gestion patrimoniale et fiscale. À ce titre, il apporte son expertise pour gérer et protéger le patrimoine personnel du chef d’entreprise en tenant compte des intérêts de son conjoint et ses enfants. Il oriente son client vers la stratégie patrimoniale la plus adaptée, et délivre des conseils personnalisés en matière de régime matrimonial, de donation et de succession. Le notaire peut vous aider à rédiger votre contrat de mariage ou de Pacs ainsi que votre testament, et à organiser la transmission de votre patrimoine. Il vous guide également sur le choix du statut de votre conjoint si ce dernier participe à l’activité de l’entreprise: conjoint associé, salarié, collaborateur…