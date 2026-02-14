Pourquoi votre assurance auto risque de vous coûter plus cher en 2026?

information fournie par Le Particulier • 14/02/2026 à 08:00

Découvrez nos conseils pour trouver l’assurance auto la plus compétitive. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Les tarifs de l’assurance auto devraient de nouveau augmenter cette année

Un renchérissement des primes lié à de multiples facteurs

• Des réparations plus coûteuses

Comment bien s’assurer à moindre coût?

Les tarifs de l’assurance auto devraient de nouveau augmenter cette année

Les cotisations d’assurance automobile sont orientées à la hausse depuis plusieurs années, et cette tendance devrait se poursuivre. Dans une étude dévoilée en septembre 2025, le cabinet de conseil Facts and Figures anticipe une progression comprise entre 4 et 6% pour 2026. Le cabinet Addactis table sur une hausse similaire, estimée aux alentours de 4,5% à 5,5%. Cette augmentation est largement supérieure à l’inflation, qui s’est établie à 0,9% en 2025. Elle fait suite à une hausse de 5,5% en 2024, et 5% en 2025. En quatorze ans, les primes d’assurance ont bondi de 26%. Selon le dernier baromètre du comparateur Assurland, le budget moyen pour assurer son véhicule atteint désormais 722 euros par an.

Un renchérissement des primes lié à de multiples facteurs

• Des réparations plus coûteuses

En cas de sinistre, le coût de réparation est de plus en plus élevé. Cette hausse est due aux évolutions technologiques , avec le développement d’équipements à la fois onéreux et plus complexes à remplacer tels que les capteurs, caméras ou phares LED. Un simple accrochage peut entraîner des frais importants. Les compagnies d’assurance encouragent le recours aux pièces de réemploi pour faire baisser la facture, mais la hausse des coûts renchérit les cotisations. Depuis 5 ans, l’observatoire des sinistres de l’association SRA (Sécurité et Réparation Automobiles) constate une évolution du montant moyen de la réparation compris entre 6 et 10%. Pour 2026, Facts and Figures table sur une hausse de plus de 6% sur les prix des pièces détachées, et 3,5% sur le coût de la main d’œuvre.

• Une progression des accidents graves

Les sinistres corporels graves et la mortalité routière sont en hausse. D’après les données du cabinet Addactis, les accidents graves ne concernent que 1,7% des sinistres, mais ils représentent près de 34% du montant des indemnités versées. Les compagnies d’assurance répercutent la hausse de l’accidentologie sur les tarifs de leurs primes. Tous les automobilistes sont concernés, même si votre véhicule est ancien ou que vous conduisez peu, car l’assurance fonctionne sur un principe de mutualisation des risques.

• Des catastrophes climatiques plus fréquentes et plus intenses

Les épisodes météorologiques extrêmes se multiplient. Ils provoquent des dégâts importants, entraînant une hausse des indemnisations. Plusieurs régions ont été touchées en 2025: inondations dans les Hauts-de-France, incendies en Occitanie, tempêtes en Bretagne, orages en Provence-Alpes-Côte d’Azur, épisode de grêle violent en Ile-de-France. Les aléas climatiques pèsent de plus en plus lourds sur les comptes des assureurs, entraînant une hausse des tarifs pour les assurés.

Comment bien s’assurer à moindre coût?

• Comparer les tarifs des assureurs

Mettre en concurrence plusieurs assureurs est l’étape incontournable pour trouver le contrat auto le plus compétitif. Vérifiez les franchises, les exclusions et les plafonds d’indemnisation. À garanties équivalentes, les écarts peuvent être significatifs d’un assureur à l’autre. Grâce à la loi Hamon, vous êtes libre de résilier votre contrat à tout moment après le premier anniversaire.

• Revoir les garanties de votre contrat

Passer en revue les garanties de votre contrat pour adapter votre assurance à votre usage réel peut vous permettre de faire des économies substantielles. En fonction de l’âge et des caractéristiques de votre véhicule, il peut être judicieux d’opter pour une formule intermédiaire ou au tiers plutôt qu’une formule tous risques. Si vous roulez peu, l’assurance au kilomètre constitue généralement une option plus compétitive.