Les prix des assurances habitation vont flamber en 2026, voici les trois régions les plus mal loties

28/01/2026

Le risque lié aux inondations explique la flambée des tarifs des assurances habitation dans les Hauts-de-France. (illustration) (Hermann / Pixabay)

Les tarifs des assurances habitation vont encore flamber cette année. D'après une étude du comparateur Lelynx.fr relayée par dans le journal de 20h de TF1 , les prix vont grimper de 9 % en moyenne. Cette réalité cache de grandes disparités entre les différentes régions. Les habitants des Hauts-de-France sont les plus mal lotis avec une hausse de 15 % pour un coût moyen qui va passer de 175 à 200 euros par an en moyenne.

La Nouvelle-Aquitaine, région la plus chère

La région Paca (+13%, de 171 à 193 euros) et la Nouvelle-Aquitaine (+11%, de 188 à 208 euros) complètent le podium des régions où l'augmentation est la plus rapide cette année. Les aléas climatiques et la multiplication des catastrophes naturelles expliquent en grande partie la flambée des tarifs des assurances habitation ces dernières années. Dans les Hauts-de-France, c'est essentiellement le risque lié aux inondations qui est pris en compte par les assureurs tandis qu'en Paca, ce sont davantage les dégâts causés par les sécheresses.

Les professionnels du secteur intègrent également dans leurs calculs la hausse du coût des matériaux et de la construction, indique Lelynx.fr. Pour économiser, il est recommandé de comparer les offres. « Chaque assureur a sa propre estimation du risque » , explique en effet Arthur Martiano, directeur de Lelynx.fr. Attention, vous ne pouvez changer d'assureur qu'après un an de contrat.