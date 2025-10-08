Assurance auto : ajouter un conducteur secondaire, combien ça coûte ?

Attention lorsque vous inscrivez un conducteur secondaire sur votre assurance auto ( Crédits photo: © Boxyray - stock.adobe.com)

Vous voulez faire figurer le nom de votre conjoint ou de votre enfant sur votre contrat d'assurance auto ? Déclarer un conducteur secondaire peut faire évoluer le montant de votre cotisation.

Vous prêtez votre voiture de façon régulière à un proche ? Sans être déclaré, celui-ci est considéré comme un conducteur occasionnel. Il ne se constitue donc pas de bonus, et vous pouvez être amené à payer une franchise plus élevée en cas d'accident responsable. Heureusement, pour éviter ces inconvénients, il est possible d'ajouter un conducteur secondaire à son contrat d'assurance auto. Une formalité qui peut néanmoins entraîner une augmentation de votre cotisation.

Un surcoût de quelques dizaines d'euros par an pour l'ajout d'un conjoint

Contrairement aux idées reçues, ajouter un conducteur secondaire n'entraîne pas nécessairement une explosion du prix de son assurance auto. Pour le prouver, le site d'information financière MoneyVox a réalisé plusieurs simulations au travers de son outil MoneyVox Market Intelligence. Résultat ? Ajouter un conjoint n'ayant ni bonus ni malus en tant que conducteur secondaire ne fait grimper le montant de la cotisation annuelle que de quelques dizaines d'euros lorsque le conducteur principal a un bonus maximum.

Dans ces conditions, la prime médiane à l'année pour l'assurance d'une voiture citadine au tiers passe de 258 euros sans conducteur secondaire à 294 euros pour l'ajout d'un conjoint, soit 36 euros de plus à débourser par an. Pour une voiture compacte, le surcoût est même inférieur, avec un prix qui passe de 291 euros par an à 308 euros par an lors de l'ajout d'un conducteur secondaire, soit 17 euros supplémentaires à payer chaque année pour être mieux couvert.

A lire aussi : Assurance auto : 3 éléments à garder à l'esprit avant de passer le volant à un autre conducteur

Une cotisation d'assurance auto réduite dans certaines hypothèses

Vous voulez ajouter un conducteur secondaire dont le bonus est au maximum sur votre contrat ? Bonne nouvelle : en plus d'éviter le risque d'avoir à payer une majoration de franchise, vous pouvez faire baisser le prix de votre assurance auto. À titre d'exemple, le site d'information financière MoneyVox souligne ainsi qu'avec un bonus maximal pour le conducteur principal et pour le conducteur secondaire, la prime annuelle baisse d'environ 20 euros au tiers pour une voiture citadine ou compacte.

Et les économies réalisées en ajoutant un conducteur secondaire doté du bonus maximum peuvent même être plus importantes lorsque le conducteur principal n'a pas de bonus. Cette fois-ci, le montant de la prime à payer peut chuter de plus de 200 euros à l'année, voire 250 euros pour une voiture citadine assurée avec une formule au tiers. Le montant de la prime annuelle médiane passe alors de 850 euros à 590 euros.

Le montant de la prime d'assurance auto s'envole avec un jeune conducteur

Votre enfant a passé son permis et va être amené à utiliser votre voiture ? L'inscrire en tant que conducteur secondaire lui permet de commencer à cumuler du bonus, et lui permettra donc de payer moins cher sa future assurance auto, lorsqu'il sera conducteur principal. Cependant, ce choix n'est pas sans conséquences. En effet, ajouter un conducteur sans expérience de conduite en tant que conducteur secondaire fait bondir la somme à payer.

Avec un conducteur principal ayant un bonus maximal de 50 %, l'ajout d'un enfant fait passer la prime de 285 euros pour une citadine à 700 euros, et de 291 euros pour une compacte à plus de 660 euros à l'année. Le montant de votre cotisation auto peut donc doubler, ou plus, en ajoutant un jeune conducteur en tant que conducteur secondaire sur votre contrat. En cause ? L'augmentation du niveau de risque, comme l'explique Pierre Bécot, chargé des produits automobiles à la Maif : "En cas d'inscription d'un conducteur secondaire, il y a un surcoût, car il y a une aggravation du risque".