Argent : à quelle hausse de prix s'attendre en 2026 pour ses assurances habitation, auto et santé ?

Les cotisations des assurances vont encore augmenter en 2026 ( Crédits photo: © New Africa - stock.adobe.com)

Chaque année, les cotisations d'assurance habitation, auto et santé augmentent. Et en 2026, cette hausse pourrait même être nettement plus importante que le niveau d'inflation. Les explications .

Vous êtes assuré pour votre maison ou votre appartement, pour votre voiture, ou encore pour vos frais de santé ? Mauvaise nouvelle : en 2026, le prix de vos diverses cotisations d'assurance habitation , auto et santé va encore grimper d'après les prévisions effectuées par Assurland, le cabinet Fact & Figures et Addactis. Une hausse qui pourrait même atteindre les 10 % pour certains contrats, alors que l'inflation devrait être limitée à 1,033 % au deuxième trimestre 2025 selon l'Insee.

De 4 à 7 % de hausse pour les cotisations d'assurance habitation en 2026

Entre 4 et 6 % d'augmentation en 2026 : voici ce que prévoit le cabinet Fact & Figures, dont les données ont été relayées par Les Echos, en matière d'assurance habitation. Le comparateur Assurland, de son côté, mise sur une hausse plus importante, comprise entre 6 et 7 %. À titre d'exemple, le coût d'un contrat d'assurance multirisques habitation (MRH) pourrait ainsi passer de 150 euros à l'année à 160,5 euros si l'augmentation effective était de 7 %.

Si les hausses prévues sont si importantes, eu égard au faible niveau d'inflation, c'est notamment à cause de l'augmentation des sinistres liés aux événements climatiques. "Les événements climatiques de fréquence et d'intensité plus fortes augmentent le coût du risque malgré quelques signaux positifs. Par exemple, les dégâts des eaux sont en baisse" résume Samuel Bansard, directeur des activités de comparaison d'assurances pour Meilleurtaux. La valeur mobilière assurée, en hausse, explique également l'augmentation prévisible des tarifs par les assureurs.

Entre 4 et 5 % d'augmentation pour l'assurance auto

L'assurance auto ne devrait pas être épargnée par l'augmentation du prix des cotisations. Cette fois-ci, Assurland et Fact & Figures affichent les mêmes chiffres, avec une hausse anticipée comprise entre 4 et 5 % pour l'assurance des véhicules à moteur. Selon le cofondateur d'Assurland, Olivier Moustacakis, "les hausses devraient être plus modérées" que celles de 2025. Elles n'en resteront pas moins importantes en comparaison avec la hausse générale des prix.

À nouveau, la sinistralité liée aux événements climatiques pèse sur les finances des compagnies d'assurance. "Les orages de grêle coûtent cher. Celui de mai 2025 à Paris a généré 196 millions d'euros de dommages auto et plus de 61 000 sinistres auto déclarés" explique Assurland à ce propos. Autre facteur : la hausse de la valeur moyenne des véhicules assurés, ceux-ci étant de plus en plus chers, qui ne permet pas de compenser la baisse du nombre de vols.

Jusqu'à 10 % de hausse de prix pour les mutuelles santé l'année prochaine

Si le cabinet Fact & Figures anticipe une hausse des prix liés aux complémentaires santé de l'ordre de 2,5 à 3,5 %, ce n'est pas le cas d'Addactis, qui table sur une augmentation comprise entre 3,4 et 10 % en fonction des cas. Assurland, de son côté, anticipe une hausse pouvant aller de 3 à 4 % pour les mutuelles santé en 2026. Des prix tirés vers le haut par plusieurs facteurs, et notamment par le vieillissement général de la population, qui entraîne une augmentation de la consommation de soins.

Les compagnies d'assurance redoutent en outre la mise en place d'une nouvelle taxe. Un projet évoqué par le précédent gouvernement qui pourrait revenir sur la table dans les mois à venir. En outre, le montant du ticket modérateur, c'est-à-dire de la part des frais de santé non pris en charge par l'Assurance maladie obligatoire, a augmenté, passant de 30 à 40 %. Les assureurs doivent donc faire face à davantage de frais, de l'ordre d'un milliard d'euros.