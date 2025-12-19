 Aller au contenu principal
Votre billet a fait un tour en machine ? Ne paniquez pas, son remboursement est possible !

information fournie par Boursorama avec LabSense 19/12/2025 à 08:30
Vous êtes la terreur de la famille dès qu’il s’agit de lancer une lessive ? Entre les chaussettes orphelines et le petit pull en mohair réduit à la taille d’un vêtement pour poupée après un cycle à 90°, vos exploits sont légendaires. Mais rassurez-vous : si vos maladresses textiles coûtent cher au dressing, elles ne ruineront pas vos finances. Le billet de banque oublié dans la poche de votre époux, lui, survivra à l’épreuve du tambour. Froissé, délavé ou parfumé à la lavande, il reste récupérable et peut même être échangé contre un billet flambant neuf !

Votre billet a fait un tour en machine ? Ne paniquez pas, son remboursement est possible ! / iStock.com - KurKestutis

Votre billet abîmé conserve une valeur légale sous certaines conditions

La Banque de France est claire sur le sujet : les billets endommagés peuvent être échangés contre des billets neufs, s’ils respectent les conditions suivantes : Plus de la moitié du billet doit être intacte, pour avoir une chance que sa valeur soit intégralement remboursé. En dessous, le remboursement sera partiel ou impossible ; Les principaux éléments de sécurité doivent rester identifiables, à savoir : le filigrane, l’hologramme, le fil de sécurité, l’impression en relief, les encres spéciales et les numéros de série. Dans le cas d’un billet passé en machine, l’encre peut s’estomper et le papier se fragiliser, mais les signes de sécurité restent souvent visibles. C’est ce qui permet aux agents de vérifier son authenticité et de procéder à l’échange. Si le drame s’est déroulé ailleurs que dans le tambour de la machine à laver, pas de panique : votre billet souillé ou taché (peinture, huile, etc.) peut aussi être échangé, tant que les signes de sécurité sont lisibles. S’il a été brulé, il sera remboursé proportionnellement à la partie conservée.

Comment procéder à l’échange ou au remboursement ?

La Banque de France et les établissements bancaires disposent de procédures précises pour échanger ou rembourser les billets endommagés. Encore faut-il connaître les règles et les bonnes démarches à suivre. Vous pouvez ainsi vous rendre : Sur le site de la Banque de France : rubrique Billets et pièces → Billets endommagés, et y télécharger le formulaire dédié . Dans votre agence bancaire, ou une succursale de la Banque de France, au sein de laquelle ce même formulaire peut vous être remis en version papier . Hors Ile-de-France, vous pouvez également vous rendre dans un bureau de poste affilié à la Banque de France. Dans tous les cas, manipulez le billet avec précaution pour éviter qu’il ne s’altère davantage et remplissez le formulaire de demande d’échange, en l’accompagnant : Du - ou des - billet(s) abîmé(s), idéalement placé(s) dans une pochette transparente, D’une copie de votre pièce d’identité, D’un relevé d’identité bancaire (RIB) pour que le remboursement soit crédité directement sur votre compte, Le délai de traitement variera selon la complexité de l’expertise, mais il faut compter généralement quelques semaines. Si l’état du billet le permet, le montant du remboursement - total ou partiel - sera ensuite crédité sur votre compte bancaire sous quelques jours.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

