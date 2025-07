Voitures électriques : la France accélère le déploiement des bornes de recharge / iStock.com - PhonlamaiPhoto

Des bornes qui gagnent en nombre, mais aussi en intelligence !

Avec 249 points pour 100 000 habitants, la France est le plus branché des pays d’Europe ! Alors qu’un parc de 168 000 bornes publiques (soit une hausse de 30 % en un an) est d’ores et déjà déployé, le pays affiche un objectif de 400 000 à l’horizon 2030. Pour ce faire, différentes obligations légales et subventions ont vu le jour. Ainsi, par exemple, depuis janvier 2025, les parkings publics de plus de 20 places ont l’obligation d’installer au moins une borne par tranche de 20 emplacements. Le programme Advenir, quant à lui, finance jusqu’à 50 % des coûts d’installation pour les copropriétés et entreprises. Au-delà d’accélérer l’installation de bornes, le pays s’attache aussi à innover techniquement afin d’optimiser leur rapidité de recharge. Un parc de 150 à 350 kW, qui ne cesse de croître, permet ainsi de récupérer 80 % d’autonomie en moins de 30 minutes. Mais ce n’est qu’un début ! Un partenariat engagé avec les entreprises Allego et Kempower devrait bientôt doter la France de bornes capables de délivrer jusqu’à 600 Kw. Non contente d’être ultra rapides, les bornes sont aussi de plus en plus intelligentes ! Certaines adaptent la puissance de la recharge en fonction de l’heure ou de la production solaire, optimisant ainsi les coûts et l’énergie. La technologie Plug & Charge, quant à elle, permet de lancer automatiquement (sans badge ni appli), la recharge du véhicule, dès lors qu’il est branché. Enfin, avec le V2G (Vehicle-to-Grid), les voitures, non seulement sont rechargées, mais l’électricité stockée dans la batterie peut également être réinjectée dans le réseau électrique.

De nombreux défis restent cependant à surmonter

Installer de plus en plus de bornes, c’est bien, les rendre accessibles à tous, c’est mieux ! En effet, le phénomène de concentration urbaine reste encore trop prégnant : alors que les grandes villes sont de mieux en mieux équipées, les zones rurales ou périurbaines restent sous-dotées. Résultat : certains territoires sont complètement dépourvus, ou bien la demande dépasse largement l’offre, créant de très longues files d’attente. Souvent situé dans des zones commerciales, l’accès aux bornes est également jugé mal fléché et peu aisé. Autre reproche des utilisateurs : des interfaces complexes : badges multiples, applications spécifiques nécessaires, etc. On constate également un manque d’entretien : partout sur le territoire, des borne sont hors service, et tardent à être remises en fonctionnement. Enfin, Les résidents d’immeubles dépourvus de parking privé rencontrent des difficultés pour accéder à la recharge à domicile.