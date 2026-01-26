 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une taxe au kilomètre pour les voitures électriques est-elle inévitable, et combien pourrait-elle coûter ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 26/01/2026 à 08:30
Alors qu’en France une part croissante du parc automobile bascule vers l’électrique et que les recettes issues des carburants fondent, les finances publiques se tournent tout naturellement vers un nouveau système de taxation... basé sur l’usage réel du véhicule et non plus sur la consommation de carburant. Aucune décision officielle n’a pour l’heure été annoncée mais la question, selon les experts, ne serait plus de savoir si une taxe au kilomètre va voir le jour, mais plutôt quand, sous quelle forme, et avec quel impact budgétaire ?

Une taxe au kilomètre pour les voitures électriques est-elle inévitable, et combien pourrait-elle coûter ? / iStock.com - AndreyPopov

Une taxe au kilomètre pour les voitures électriques est-elle inévitable, et combien pourrait-elle coûter ? / iStock.com - AndreyPopov

Pourquoi une telle taxe ?

La transition vers l’électrique bouleverse un modèle fiscal vieux de plusieurs décennies qui assoit une grande partie du financement des routes et des infrastructures sur les taxes appliquées à l’essence et au gasoil. Les pouvoirs publics ont donc pour impératif de repenser la fiscalité automobile sans alourdir excessivement la facture pour les ménages. Certains spécialistes prônent une augmentation des taxes sur l’électricité dédiée à la recharge, mais cette piste est largement critiquée pour son manque d’équité, notamment envers les foyers modestes. La dimension environnementale pèse également lourd dans la réflexion : une taxe au kilomètre pourrait encourager une utilisation plus raisonnée de la voiture et réduire les trajets superflus.

Une idée qui fait son chemin...

Instaurer une taxe au kilomètre pour les véhicules électriques n’est plus une simple hypothèse technique, c’est un enjeu politique, économique et social discuté ouvertement par les institutions, les experts et les usagers. La Cour des comptes ou France Stratégie alertent régulièrement sur la baisse des recettes liées aux carburants. Plusieurs responsables politiques évoquent publiquement la nécessité de « repenser la fiscalité routière » pour garantir le financement des infrastructures. La taxe au kilomètre se traduit aussi par la publication d’études explorant différents modèles : tarification variable selon le type de véhicule, taxation progressive selon le nombre de kilomètres parcourus ou encore systèmes de boîtiers embarqués. Ces scénarios, relayés par les médias, familiarisent le public avec l’idée et le préparent à une future mise en œuvre. Et si les associations d’usagers - notamment celles représentant les zones rurales - sont vent debout pour dénoncer une mesure jugée injuste, certaines organisations environnementales y voient un outil de sobriété utile pour limiter les trajets superflus.

Quel impact financier potentiel ?

Les projections restent incertaines, mais les études publiques évoquent généralement une taxe comprise entre 1 et 5 centimes par kilomètre pour les voitures électriques particulières, et jusqu’à 10 centimes pour les utilitaires. Cette taxe viendrait s’ajouter au coût de l’électricité, de l’assurance et de l’entretien, réduisant, dans les scénarios les plus élevés, l’avantage économique de l’électrique face au thermique.

Quel délai éventuel ?

En France, une réforme fiscale de cette ampleur nécessite une loi de finances et un débat parlementaire. L’aspect législatif devrait par ailleurs avoir été précédé de la mise en place d’un système de mesure des kilomètres (boîtier, télématique, déclaratif…) et d’une phase de test ou d’expérimentation. Or, rien de tout cela n’est engagé aujourd’hui. Et dans le contexte politique et social tendu qui est le nôtre, le gouvernement tend à éviter ce type de sujet particulièrement sensible. Si elle est probable, la taxe au kilomètre n’est donc pas imminente. Sans décision officielle, le scénario le plus réaliste place son déploiement à la fin de la décennie, autour de 2029–2030, voire plus tard selon le contexte politique.

Véhicules électriques
Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

8 commentaires

  • 09:44

    Et le cumul sur la TVA...? Vous y avez réfléchis mes amis ? Réfléchissez bien ! Qu'est-ce que la TVA en cascade ? Entre une matière première et un produit acheté par le client, il y a des dizaines de factures avec à chaque fois de la TVA !! Bingo l'Etat Français !!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank