Travailleurs indépendants : quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre ?

information fournie par Boursorama • 15/10/2026 à 08:00

Connaissez-vous toutes les aides dont vous pourriez bénéficier en tant qu'indépendant ? (Crédit Unsplash - photo Vitaly Gariev)

En tant qu'entrepreneur indépendant, vous pouvez être exposé à des situations personnelles complexes telles que la maladie ou le handicap qui fragilisent votre activité professionnelle. Pour vous permettre de les surmonter au mieux, des aides existent, notamment via le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dont voici les principales.

1) L'aide en cas d'arrêt maladie pour préparer la reprise (PDP TI)

Un problème de santé ne conduit pas nécessairement à un arrêt définitif de l'activité. Dans cette optique, l'Assurance maladie a mis en place un dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs indépendants (PDP TI). Son objectif est d'accompagner les entrepreneurs dont l'état de santé risque de compromettre la poursuite de leur activité.

Cette aide peut intervenir pendant un arrêt de travail ou lorsque des difficultés médicales récurrentes menacent la pérennité de l'entreprise. Plusieurs solutions sont alors étudiées :

-> Réflexion autour du maintien de l'activité.

-> Aménagement des conditions de travail.

-> Préparation d'une éventuelle reconversion professionnelle.

2) L'aide au maintien dans l'activité (AMA)

L'aide pour un accompagnement au maintien dans l'activité (AMA) s'inscrit dans le prolongement de cette démarche. Elle vise les travailleurs indépendants confrontés à un handicap, une maladie invalidante, un accident ou une usure professionnelle susceptible d'affecter durablement leur capacité à travailler.

Concrètement, cette aide peut contribuer au financement d'un aménagement du poste de travail, de locaux professionnels adaptés, d'un véhicule spécifique, du remplacement temporaire du chef d'entreprise, ou encore d'actions de formation.

L'objectif poursuivi est double : préserver l'activité économique de l'entrepreneur tout en tenant compte de ses contraintes personnelles de santé.

3) L'aide financière exceptionnelle aux invalides (AFE-I)

Lorsqu'un indépendant reconnu en situation d'invalidité rencontre des difficultés financières liées à son état de santé, il peut demander une aide financière exceptionnelle aux invalides (AFE-I).

Ce coup de pouce vise à compenser certaines dépenses ou pertes de revenus engendrées par la maladie ou le handicap lorsque les prestations légales ne suffisent plus à répondre aux besoins du bénéficiaire.

4) L'aide au répit (dans le cadre de l'APA)

Les travailleurs indépendants qui assument le rôle de proche aidant peuvent également bénéficier d'un soutien spécifique. L'aide au répit est destinée aux entrepreneurs qui accompagnent au quotidien une personne en perte d'autonomie, malade ou en situation de handicap.

Parce que cette responsabilité peut entraîner une charge physique, mentale et financière importante, le dispositif propose des solutions temporaires d'hébergement de la personne accompagnée et de temps libre accordé au proche aidant, afin que son activité professionnelle ne s'en trouve pas pénalisée.

5) Les autres mesures accessibles aux travailleurs indépendants

Au-delà de ces dispositifs spécifiques, d'autres formes d'accompagnement peuvent intervenir selon votre situation.

Les aides de droit commun (sous conditions)

Les travailleurs indépendants peuvent avoir accès à certaines prestations ouvertes à l'ensemble des assurés sociaux, sous réserve d'être éligibles. Il peut s'agir notamment d'aides liées au handicap, à la perte d'autonomie, au logement ou encore à la situation familiale.

Les aides de l'action sociale du CPSTI mises en œuvre par l'Urssaf

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants propose également plusieurs dispositifs destinés aux indépendants rencontrant des difficultés économiques ponctuelles.

Ces mesures peuvent prendre la forme d'une prise en charge partielle de cotisations sociales, d'un soutien financier exceptionnel ou encore d'un accompagnement en cas de catastrophe naturelle ou d'intempéries.

Combien coûtent ces aides ouvertes aux travailleurs indépendants ?

1,2 million d'euros ont été dépensés par l'Assurance maladie en 2024 au titre de l'action sociale spécifique aux travailleurs indépendants.

Le principal poste de dépenses est l'aide au maintien dans l'activité (AMA) pour un montant de 693.287 euros (128 bénéficiaires), suivi par l'aide financière exceptionnelle «invalides» qui a coûté 235.693 euros (73 assurés), et en dernière position l'aide au répit qui s'est chiffrée à 286.909 euros pour 110 aidants (1).

Connaissez-vous le dispositif «Help» ? Si vous êtes en difficulté et que ne savez pas à qui vous adresser, il suffit de répondre à un questionnaire unique sur la page Help dédiée, qui permettra d'identifier l'organisme le plus compétent pour vous aider. Vous pouvez ensuite suivre l'avancement de votre dossier.

FAQ sur les aides destinées aux travailleurs indépendants

Quels sont les profils d'actifs inclus dans la catégorie des travailleurs indépendants ? Cette catégorie regroupe notamment les artisans, commerçants, professions libérales, micro-entrepreneurs, entrepreneurs individuels et certains dirigeants de société exerçant leur activité à titre indépendant (2).

Ces aides sont-elles cumulables entre elles ? Le cumul est parfois possible, mais il dépend de la nature des aides demandées et de la situation personnelle du bénéficiaire.

Comment savoir si vous êtes éligible ? Le plus simple consiste à contacter votre CPAM ou votre Urssaf, qui vous orientera vers le dispositif adapté.

Quand faire sa demande d'aide ? Il n'y a pas de mois plus propice dans l'année pour soumettre sa demande. En revanche, les organismes recommandent d'engager les démarches dès les premières difficultés afin d'éviter une aggravation de la situation.

Quel est le délai moyen pour percevoir ces aides ?

Le délai varie selon la complexité du dossier et l'aide sollicitée. Une fois le dossier complet, plusieurs semaines peuvent s'écouler avant la décision et le versement éventuel de l'aide.

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(1) https://secu-independants.fr/files/live/sites/ssi/files/mediatheque/Espace_telechargement/Etudes/CPSTI-Chiffres-essentiels-2025-donnees-2024-version%20synt%c3%a9tique.pdf (page 51)

(2) https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38677

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