Tickets carton en Île-de-France : fin prévue pour l’été 2026 / iStock.com - Jean-Luc Ichard

Vers l'obsolescence du titre historique

Île-de-France Mobilités (IDFM), autorité régulatrice des transports, vient de dévoiler le calendrier de l'arrêt définitif des tickets en carton pour les bus, tramways, métros, trains et RER du réseau francilien. C'est désormais acté : le traditionnel billet doté d'une bande magnétique, utilisé depuis 1973, va disparaitre totalement du paysage des transports à l'horizon de l'été 2026, au profit de la billetterie numérique. Préparée depuis plus de cinq ans, la suppression progressive du mythique morceau de carton continue à gagner du terrain. Au début 2025, de nouveaux titres télébillettiques, tels que le ticket Métro-Train-RER ou le ticket Bus-Tram, ont été mis en circulation. Par ailleurs, le Navigo Liberté + a été étendu à l'ensemble de l'Île-de-France. Depuis le 13 mai dernier, la moitié du réseau (soit 400 gares et stations) a déjà cessé de le vendre. Dès l'été 2025, il ne sera plus utilisé par certains bus et tramways, et, à partir de fin octobre 2025, la quasi-totalité des gares l'aura totalement supprimé. Il ne sera accepté, jusqu'en mai 2026, que dans les véhicules équipés des anciens appareils de validation. Les tickets en carton détenus par les usagers occasionnels pourront encore être utilisés jusqu'au 1er novembre 2025 dans les bus et les tramways, et jusqu'à l'été 2026 sur le reste du réseau. En attendant cette échéance, IDFM réfléchit à une procédure d'échange des anciens titres papier non utilisés contre des billets en version numérique, mais les modalités restent encore à définir.

Le ticket numérique : quels avantages ?

L'obsolescence programmée du ticket en carton s'inscrit dans une démarche de modernisation de l'ensemble du réseau des transports de la région francilienne. L'objectif de la démarche est multiple. D'une part, elle vise la réduction de l'impact environnemental en supprimant la production massive des déchets en carton. D'autre part, son objectif est de faciliter l'accès aux usagers en fluidifiant leurs déplacements (limitation des files d'attente par une validation plus rapide) et en améliorant leur expérience par une plus grande flexibilité. Enfin, l'ambition de cette évolution billettique est de faciliter l'accès pour tous aux transports. Pour aller dans ce sens, des agents RATP seront présents dans les stations et les gares afin d'accompagner au mieux les voyageurs vers cette transition numérique. Les seniors ou les personnes éloignées du digital pourront ainsi être conseillées de façon plus personnalisée.

De nombreuses formules dématérialisées

Les voyageurs sont incités à adopter l'une des multiples formules dématérialisées, telles que le passe Navigo Easy (non personnalisé, valable une dizaine d'années et rechargeable aux automates ou via un smartphone) ; le pass Navigo Liberté + (valable partout en Île-de-France sur tous les modes de transport, sans recharge, payable le mois suivant uniquement pour les trajets effectués) ; les tickets sur smartphone (titre stocké sur son téléphone via des applications ad hoc), ou encore le "ticket d'accès à bord SMS" pour le bus (achat d'un titre à partir de son téléphone avant de monter dans le bus). De nombreuses autres formules sont disponibles (ticket Métro-Train-RER, ticket Bus-Tram, forfait Navigo Jour, forfait Paris Visite, etc.). Les usagers peuvent aussi opter pour l'achat de titres à l'unité, dont 6,5 millions sont vendus chaque semaine. Les voyageurs sont 76 % à opter pour les nouvelles formules… Les 24 % restants, qui continuent à utiliser les titres cartonnés, restent donc encore à convaincre.