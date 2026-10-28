Statut de personne physique : comment choisir entre micro-entreprise et entreprise individuelle classique ?

La micro-entreprise répond au besoin de simplicité de certains projets entrepreneuriaux (Crédit : Boursorama / image générée par IA)

Créer sa boîte en nom propre en tant que personne physique présente bien des avantages auxquels le candidat à l'entrepreneuriat est sensible. Voici les principales raisons qui amènent les futurs indépendants à opter pour la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle classique.

En lançant une activité en tant que personne physique, l'entrepreneur agit en son nom propre, sans créer de société distincte comme une SASU ou une EURL.

La réforme de l'entreprise individuelle (EI), entrée en vigueur en mai 2022, protège le patrimoine de l'entrepreneur en séparant automatiquement ses biens professionnels de ses autres biens privés (ex : véhicule familial, logement, etc.).

Conséquences fiscales et sociales

L'entrepreneur relève directement d'un régime fiscal et social attaché à son activité, avec des cotisations calculées selon le chiffre d'affaires ou le bénéfice.

Ce choix aura donc un impact concret sur le montant des prélèvements, les obligations déclaratives, la protection sociale et son niveau de trésorerie.

Gestion au quotidien

L'un des principaux atouts d'une activité en nom propre réside dans un formalisme allégé : pas de statuts à rédiger, pas de capital social à déposer et des démarches de création généralement plus rapides.

En contrepartie de cette simplicité administrative et juridique, le créateur doit suivre précisément ses recettes, ses seuils, ses déclarations et ses obligations comptables pour éviter tout changement de régime non anticipé.

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Pourquoi la micro-entreprise répond-elle aux besoins de certains indépendants ?

Depuis la loi Pinel de 2016, les régimes du micro-entrepreneur et de l'auto-entrepreneur ont fusionné, pour laisser place à la micro-entreprise, enrichie des avantages de chaque statut. Bien que le terme juridique officiel soit «micro-entrepreneur», l'Urssaf continue à utiliser l'appellation «auto-entrepreneur» pour désigner sur son site les indépendants concernés (1).

Simplicité de création et de gestion

La micro-entreprise séduit d'abord par sa simplicité de création et de gestion : l'immatriculation se fait en ligne, les obligations comptables sont réduites et le suivi repose principalement sur un livre des recettes. Pour un jeune créateur, ce cadre permet de tester un marché, de facturer rapidement ses premiers clients, tout en limitant le temps passé et les coûts au démarrage.

Charges sociales et fiscales proportionnelles au chiffre d'affaires

L'alignement des charges sur le volume d'activité constitue un autre avantage clé de la micro-entreprise : en l'absence d'encaissement, il n'y a généralement pas de cotisations sociales minimales à payer.

Cette logique facilite le pilotage de la trésorerie, mais impose de bien intégrer les taux de cotisations et les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser.

Statut adapté aux petites activités ou aux débuts d'activité

Ce statut adapté aux activités secondaires ou aux débuts d'un nouveau projet convient particulièrement aux consultants, artisans ou vendeurs qui veulent valider leur modèle économique avant d'évoluer vers une structure plus complète.

En effet, lorsque l'activité nécessite beaucoup d'achats (fournitures, matières premières…), d'investissements (matériel) ou de frais professionnels (dont les déplacements), ceux-ci ne seront pas déduits au réel dans le calcul de l'assiette imposable.

Quelle est la part des micro-entreprises dans le total ? L'Insee a comptabilisé 758.600 nouvelles micro entreprises en 2025 (en hausse de 6%), soit 65% des structures créées l'an dernier (2).

En revanche, certaines contraintes liées au régime spécial de la micro-entreprise sont à connaître avant de choisir ce régime spécial : limitation annuelle de C.A. (203.000 euros, avec un plafond à 83.800 euros pour les prestations de services), embauche peu pertinente, certaines activités très réglementées ou peu adaptées (ex. : alimentaire).

Le saviez-vous ? Il est possible de basculer de la micro-entreprise à l'entreprise individuelle classique, en suivant certaines étapes. Il s'agit en réalité d'un changement de régime fiscal et social, sans cessation d'activité. Quelle qu'en soit la raison (dépassement du plafond de C.A. ou véritable stratégie volontaire), il faut déclarer ce changement auprès des organismes suivants : Service des impôts des entreprises (SIE) et Urssaf.

En revanche, le Siren restera identique ; seules les obligations comptables et déclaratives évolueront, notamment : tenue comptable, bilan annuel et compte de résultat (3).

Vous l'avez compris, dans certains cas, le choix de l'EI classique par rapport à celui de la micro-entreprise (régime simplifié de l'entreprise individuelle) s'impose dès le début comme une évidence pour des questions de souplesse et de perspectives économiques.

En quoi l'EI est-elle une forme juridique avantageuse pour l'entrepreneur ?

En optant pour l'entreprise individuelle, l'indépendant se projette dans le futur (Crédit : Boursorama / image générée par IA)

Création et gestion simplifiées

L'entreprise individuelle classique, ou EI, permet aussi une création et une gestion simplifiées, tout en offrant un cadre plus souple que la micro-entreprise pour les projets qui prennent de l'ampleur. Elle évite la constitution d'une société, mais peut permettre une gestion plus adaptée lorsque l'entrepreneur souhaite déduire ses charges réelles ou structurer davantage à l'avenir son activité.

Protection renforcée du patrimoine personnel

La protection renforcée du patrimoine personnel est l'un des apports majeurs du régime actuel de l'EI : les créanciers en lien avec le métier d'entrepreneur individuel ne peuvent en principe saisir que les biens utiles à l'activité professionnelle (dont le matériel informatique, le mobilier de bureau ou d'atelier, les outils, le véhicule utilitaire…).

Souplesse fiscale et sociale

L'EI offre une souplesse fiscale et sociale appréciable, notamment parce qu'elle peut relever de différents régimes selon le niveau d'activité et les choix de l'entrepreneur. Cette flexibilité permet d'adapter progressivement le cadre fiscal, social et comptable à la réalité économique du projet, ce qui est utile lorsque le chiffre d'affaires devient plus régulier ou plus élevé (sans montant maximal).

Évolutivité possible

La pérennité dans le temps de la forme d'EI classique en fait une option pertinente pour un créateur qui commence seul, mais envisage une montée en puissance de son activité.

Si le projet se développe fortement, l'entrepreneur pourra dans un second temps envisager un passage en société, moyennant certaines démarches, afin d'accueillir des associés, prévoir une rémunération différente ou préparer une transmission.

Quelle est la tendance des EI en France ? En 2025, l'Insee a enregistré 105.900 créations d'entreprises individuelles classiques, nombre en repli de 4% par rapport à 2024 (2).

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Les entrepreneurs souhaitant exercer en nom propre peuvent opter pour l'entreprise individuelle, soit sous le régime simplifié de la micro-entreprise, soit sous le régime de l'entreprise individuelle classique : la première conviendra particulièrement pour tester le potentiel d'un marché ou d'un concept, tandis que la seconde permettra d'évoluer durablement dans un cadre plus ouvert.

(1) https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A19021

(2) https://www.lafinancepourtous.com/2026/04/14/creations-dentreprises-en-2025-un-dynamisme-toujours-porte-par-les-micro-entrepreneurs/

(3) https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/fiches-pratiques/etapes-changer-micro-entreprise-ei

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