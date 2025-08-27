 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rentrée universitaire : quelles aides financières pour les étudiants en 2025 ?
information fournie par Boursorama avec LabSense 27/08/2025 à 08:30

La bourse étudiante sur critères sociaux (BCS) attribuée par le Crous est l'aide la plus connue pour les étudiants en difficultés financières. Mais il en existe d'autres, telles que l'aide au mérite, la bourse aux talents ou l'aide à la mobilité internationale. Petit rappel des aides financières étudiantes…

Rentrée universitaire : quelles aides financières pour les étudiants en 2025 ? / iStock.com - seb_ra

Rentrée universitaire : quelles aides financières pour les étudiants en 2025 ? / iStock.com - seb_ra

L'aide phare : la bourse étudiante

La bourse étudiante sur critères sociaux (ou BCS) permet de financer une partie des frais liés à la formation des étudiants issus de familles aux revenus modestes, dont les ressources sont inférieures à un certain plafond. Versée pendant 10 mois (voire 12), elle est attribuée par le CROUS aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur habilité à recevoir des boursiers (université, BTS, IUT, écoles d'ingénieurs, certaines écoles privées reconnues par l'État…). Différents critères sociaux conditionnent son versement : âge (moins de 28 ans), nationalité (être Français ou ressortissant d'un pays de l'UE), diplôme obtenu, type d'études envisagées, points de charge (jusqu'à 17 points attribués selon le nombre d'enfants à charge, la distance entre le domicile et le lieu de formation, et d'autres statuts particuliers tels qu'étudiant en situation de handicap ou parent), ressources 2023 (avis imposition 2024) pour la rentrée de septembre 2025. En fonction de la situation, l'étudiant est classé dans l'un des 8 échelons (entre 0 bis et 7). Le montant de l'aide pour l'année 2025-2026, versée sur 10 mois, varie entre 1 454 € (échelon 0 bis) et 6 335 € (échelon 7). Pour faire la demande de bourse étudiante, il faut remplir en ligne un Dossier social étudiant (DSE) et fournir les pièces justificatives (d'autres documents peuvent être demandés en cours d'instruction). Une notification conditionnelle d'attribution sera reçue avant la notification définitive. La demande est à renouveler chaque année.

Les autres aides financières

Parallèlement à cette aide incontournable, il existe d'autres participations financières correspondant à des situations spécifiques. L'aide au mérite, de 900 € par an, est attribuée aux étudiants boursiers de moins de 28 ans ayant obtenu la mention "très bien" au Bac. La Bourse Talents (2 000 à 4 000 €) est destinée aux étudiants qui préparent un concours de la fonction publique. Pour les jeunes de moins de 28 ans qui envisagent de suivre une formation supérieure ou de faire un stage international à l'étranger, l'aide à la mobilité internationale attribue une aide pouvant atteindre 4 000 €. La Bourse Erasmus Plus peut également aider les jeunes étudiants ou stagiaires dans leur parcours de formation dans un pays européen, à condition que ce projet s'inscrive dans leur programme d'études. Il existe par ailleurs le fonds national d'aide d'urgence (jusqu'à 6 335 €) pour les étudiants de moins de 35 ans qui rencontrent des difficultés financières, ainsi que l'aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 (1 000 €) pour les étudiants boursiers titulaires d'une licence s'inscrivant en Master 1 dans une autre région. Ces aides sont soumises à conditions, et certaines sont cumulables avec d'autres. Pour connaître toutes les modalités, il suffit de se renseigner auprès de son établissement. Pensez également aux aides accordées à l'échelon local, ainsi qu'à l'aide au logement (APL, ALS) à demander à la CAF. La toute nouvelle carte prépayée, d'un montant de 20 à 50 € par mois, peut également rendre service aux quelque 100 000 étudiants qui ne bénéficient pas de restaurant universitaire, en les aidant à financer leurs achats alimentaires.

Comment financer ses études ?
Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

1 commentaire

  • 09:26

    Comment es possible de donner l'argent des ouvriers a des étudiants qui peuvent travailler scandaleux
    Ils touchent plus que les retraites
    Comme ça même s'ils ont nul ils peuvent continuer jusqu'à 28 ans

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pour faire des économies à la rentrée scolaire, mieux vaut s’y prendre tôt. ( crédit photo : Shutterstock )
    Comment anticiper les dépenses de la rentrée?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 26.08.2025 16:30 

    Échelonnement de paiement pour les activités extrascolaires, achats groupés, kit spécial… Il est possible de bien s'organiser pour ne pas être pris au dépourvu au moment de régler les frais inhérents à la rentrée des classes. Fournitures scolaires: pensez au recyclage ... Lire la suite

  • La Répression des fraudes alerte sur les substances dangereuses que contiennent certaines fournitures scolaires. (illustration) (Vimbroisi / Pixabay)
    Fournitures scolaires : près d'un produit analysé sur trois est considéré comme dangereux
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 26.08.2025 16:09 

    Stylos, colles, surligneurs… Certaines fournitures scolaires ne sont pas sans danger. Lors de contrôles menés entre 2023 et 2024, la DGCCRF a relevé 14 produits non conformes, dont 9 risqués pour la santé. Avis aux parents qui s’apprêtent à arpenter les rayons ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Les distributeurs de billets c’est fini, voici ce qui va les remplacer
    information fournie par Biba Magazine 26.08.2025 15:00 

    Avec l'utilisation de moins en moins fréquente de l'argent liquide, les distributeurs de billets pourraient bien disparaître d'ici 2025... Voici ce qui va les remplacer ! Entre le paiement mobile et le sans contact, il faut l'avouer, on n'utilise pratiquement plus ... Lire la suite

  • (Syndrome FoMo : comment éviter les sursollicitations des réseaux sociaux sur les adolescents ? - Visuel Adobe Stock)
    Syndrome FoMo chez les ados : comment les déshabituer du numérique à la rentrée ?
    information fournie par Boursorama 26.08.2025 12:50 

    Le syndrome FoMo («fear of missing out» ou peur de rater quelque chose) ne date pas d'aujourd'hui mais grandit du fait de l'omniprésence des réseaux sociaux et du temps réel, avec notamment un impact sur la santé mentale, les comportements et la consommation des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank