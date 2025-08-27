Rentrée universitaire : quelles aides financières pour les étudiants en 2025 ? / iStock.com - seb_ra

L'aide phare : la bourse étudiante

La bourse étudiante sur critères sociaux (ou BCS) permet de financer une partie des frais liés à la formation des étudiants issus de familles aux revenus modestes, dont les ressources sont inférieures à un certain plafond. Versée pendant 10 mois (voire 12), elle est attribuée par le CROUS aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur habilité à recevoir des boursiers (université, BTS, IUT, écoles d'ingénieurs, certaines écoles privées reconnues par l'État…). Différents critères sociaux conditionnent son versement : âge (moins de 28 ans), nationalité (être Français ou ressortissant d'un pays de l'UE), diplôme obtenu, type d'études envisagées, points de charge (jusqu'à 17 points attribués selon le nombre d'enfants à charge, la distance entre le domicile et le lieu de formation, et d'autres statuts particuliers tels qu'étudiant en situation de handicap ou parent), ressources 2023 (avis imposition 2024) pour la rentrée de septembre 2025. En fonction de la situation, l'étudiant est classé dans l'un des 8 échelons (entre 0 bis et 7). Le montant de l'aide pour l'année 2025-2026, versée sur 10 mois, varie entre 1 454 € (échelon 0 bis) et 6 335 € (échelon 7). Pour faire la demande de bourse étudiante, il faut remplir en ligne un Dossier social étudiant (DSE) et fournir les pièces justificatives (d'autres documents peuvent être demandés en cours d'instruction). Une notification conditionnelle d'attribution sera reçue avant la notification définitive. La demande est à renouveler chaque année.

Les autres aides financières

Parallèlement à cette aide incontournable, il existe d'autres participations financières correspondant à des situations spécifiques. L'aide au mérite, de 900 € par an, est attribuée aux étudiants boursiers de moins de 28 ans ayant obtenu la mention "très bien" au Bac. La Bourse Talents (2 000 à 4 000 €) est destinée aux étudiants qui préparent un concours de la fonction publique. Pour les jeunes de moins de 28 ans qui envisagent de suivre une formation supérieure ou de faire un stage international à l'étranger, l'aide à la mobilité internationale attribue une aide pouvant atteindre 4 000 €. La Bourse Erasmus Plus peut également aider les jeunes étudiants ou stagiaires dans leur parcours de formation dans un pays européen, à condition que ce projet s'inscrive dans leur programme d'études. Il existe par ailleurs le fonds national d'aide d'urgence (jusqu'à 6 335 €) pour les étudiants de moins de 35 ans qui rencontrent des difficultés financières, ainsi que l'aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 (1 000 €) pour les étudiants boursiers titulaires d'une licence s'inscrivant en Master 1 dans une autre région. Ces aides sont soumises à conditions, et certaines sont cumulables avec d'autres. Pour connaître toutes les modalités, il suffit de se renseigner auprès de son établissement. Pensez également aux aides accordées à l'échelon local, ainsi qu'à l'aide au logement (APL, ALS) à demander à la CAF. La toute nouvelle carte prépayée, d'un montant de 20 à 50 € par mois, peut également rendre service aux quelque 100 000 étudiants qui ne bénéficient pas de restaurant universitaire, en les aidant à financer leurs achats alimentaires.