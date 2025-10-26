Refus de paiement sans contact : problèmes techniques ou limites légales ? / iStock.com - nicoletaionescu

Des problèmes techniques

Les technologies récentes ne sont pas infaillibles. C’est d’ailleurs souvent à cause de problèmes techniques que le paiement sans contact est refusé. Il peut ainsi s’agir d’une puce NFC défectueuse (démagnétisée) ou encore d’un problème de terminal de paiement.

Des plafonds légaux

Comme indiqué sur service-public.gouv.fr, pour des raisons de sécurité, le montant d’un paiement sans contact ne peut excéder 50 €. Les banques fixent également un plafond pour le montant cumulé des paiements sans contact effectués par leurs clients. De même, le nombre de transactions sans contact consécutives est plafonné. Si ces plafonds sont atteints, le paiement sans contact est refusé. Le plafond de paiement sans contact est de 50 € maximum. Le plafond cumulé est de 150 € maximum, fixé librement par chaque banque. On peut réaliser 5 paiements (maximum) sans contact consécutifs.

Solde insuffisant, fraude suspectée…

Si le paiement sans contact vous est refusé, c’est éventuellement pour des questions de sécurité. D’une part, le solde disponible sur votre compte est peut-être insuffisant. D’autre part, une fraude est possiblement suspectée par votre banque qui a donc bloqué le paiement sans contact. Si vous payez avec la carte bancaire d’une autre personne, cette dernière a peut-être demandé à désactiver la fonction « paiement sans contact ». Vous devrez alors entrer le code ou bien choisir un autre moyen de paiement.

Autres raisons

D’autres raisons peuvent expliquer que votre paiement sans contact soit refusé : votre carte est trop éloignée du terminal de paiement, vous l’avez passée trop rapidement, le terminal de paiement ne prend pas en charge les paiements sans contact, l’étui anti-paiement sans contact n’a pas été retiré de votre carte… Il est aussi possible que l’option « paiement sans contact » soit désactivée par défaut sur votre carte. Contactez votre conseiller bancaire ou bien vérifiez sur votre espace personnel si c’est le cas et, si nécessaire, activez l’option.

Pour les paiements mobiles

Si vous choisissez le règlement sans contact via votre mobile, il est possible d’effectuer des paiements dont le montant est supérieur à 50 €. Cependant, une authentification plus forte peut-être demandée : code PIN, identification par biométrie… Si le paiement vous est refusé, cela peut-être dû à plusieurs raisons comme un solde insuffisant sur votre compte ou encore une double authentification qui a échoué. Vous n’avez peut-être pas téléchargé d’application pour payer avec votre mobile ? Dans ce cas, vous ne pouvez pas l’utiliser pour cela. Il peut aussi s’agir d’un problème avec la puce NFC de votre téléphone.

Qu’est-ce que le « sans contact plus » ?

La fonctionnalité « sans contact plus » a commencé à être déployée en France en 2023 et permet d’effectuer des paiements sans contact déplafonnés, c’est-à-dire non limités à 50 €. L’idée est de généraliser ce type de paiement et de gagner en fluidité et rapidité lors des passages en caisse.