information fournie par Boursorama avec LabSense • 25/01/2026 à 08:30

Quels placements à court terme pour éviter de laisser dormir son argent sur le compte courant ? / iStock.com / Bet_Noire

Le placement à court terme

Un placement à court terme est une solution d’épargne permettant de placer son argent sur une période courte et de le faire fructifier. Les objectifs ? Sécuriser le capital, avoir facilement et rapidement accès aux fonds et profiter d’une rentabilité la plus élevée possible. Un placement à court terme a l’avantage de ne pas vous engager sur plusieurs années. De plus, il allie simplicité, sécurité et flexibilité et les fonds sont disponibles rapidement. Un tel placement dure idéalement au moins trois mois et, au maximum, un an. Mais, bien entendu, cette durée dépend de vos besoins, de vos souhaits et de vos préférences. L’inconvénient principal du placement à court terme est son rendement, inférieur à celui des solutions de placement à long terme.

Placement à court terme : pour quelle solution opter ?

Parmi les solutions les plus connues en matière de placement à court terme, on trouve le livret A, plébiscité par plus de 50 millions de Français. C’est une option simple et défiscalisée avec un plafond de 22 950 €. Le livret A est utile pour l’épargne dite de précaution, c’est-à-dire pour l’argent que l’on met de côté afin d’anticiper une dépense importante/non prévue comme l’achat d’une voiture, par exemple. Note : le taux du livret A sera révisé au 1er février 2026. Le LDDS, ou livret de développement durable et solidaire, est assez similaire au livret A. Son taux a été abaissé à 1,7 % le 1er août 2025. Son plafond est de 12 000 €. Quid du LEP ou livret d’épargne populaire ? Réglementé et sécurisé, il est destiné aux personnes percevant des revenus modestes. Son taux d’intérêt attractif, actuellement de 2,7 %, est l’un de ses principaux atouts. Le plafond des versements est fixé à 10 000 €. Il existe également les super livrets avec un taux de rendement boosté pendant un certain temps, sans oublier le compte à terme qui permet d’épargner et de bénéficier d’un rendement à taux fixe. Néanmoins, avec le compte à terme, les intérêts sont concernés par le PFU (prélèvement forfaitaire unique) et, en conséquence, imposés (30 %). Un autre choix s’offre à vous : souscrire un contrat d’assurance vie en fonds euros. Plus risquées, les actions et autres cryptomonnaies sont aussi des idées de placements à court terme. Cependant, on les recommande plutôt aux investisseurs expérimentés.

Comment choisir son placement à court terme ?

Comme vous pouvez le constater, vous avez le choix entre plusieurs solutions. Comment choisir ? Vous devez prendre en compte vos besoins, notamment concernant la durée d’épargne et le rendement. Ainsi, pour une épargne de six mois, le compte à terme peut être une option pertinente synonyme de rendements intéressants. Si vous hésitez entre plusieurs options, parlez-en à votre conseiller ou à votre conseillère bancaire qui saura vous guider vers le placement le plus en adéquation avec votre situation.