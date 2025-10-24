Quelles sont les conditions pour obtenir un prêt étudiant garanti par l'État (PEGE) ? / iStock.com - Ridofranz

Quel est le principe du PEGE ?

Le Prêt Étudiant Garanti par l’État est un dispositif mis en place pour faciliter l’accès au crédit aux étudiants souhaitant financer leurs études supérieures. Pensé pour préserver l’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement supérieur, le PEGE repose sur une garantie publique accordée par l’État, via Bpifrance. De jeunes étudiants peuvent ainsi contracter un prêt bancaire sans condition de ressources et sans avoir besoin de recourir à une caution parentale. Ce prêt peut couvrir divers frais liés à la vie étudiante : droits d’inscription, logement, matériel informatique, transport, dépenses courantes, etc. Le montant maximal est généralement de 20 000 euros, avec une durée de remboursement comprise entre 2 et 10 ans. L’étudiant peut choisir de différer le remboursement jusqu’à la fin de ses études, ce qui lui permet de se consacrer pleinement à sa formation sans pression financière immédiate. Le PEGE est proposé par huit banques partenaires : les Banques populaires, le Crédit Mutuel, le CIC, les Caisses d’Épargne, la Banque Postale, la BFCOI, le Crédit Agricole et la Société Générale. Ce dispositif reste encore peu connu, alors qu’il constitue une alternative précieuse au financement familial ou aux prêts classiques, notamment pour les jeunes sans soutien financier.

Comment l’obtenir ?

Pour bénéficier du PEGE, plusieurs conditions doivent être réunies. L’étudiant doit être âgé de moins de 28 ans au moment de la demande, et inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français. Le prêt est également accessible aux ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, à condition de justifier d’au moins deux années de résidence régulière en France. Pour solliciter le PEGE, il convient, dans un premier temps, de se rendre sur l’onglet dédié du site BpiFrance (« Faites votre demande d’attestation / Vérifiez votre éligibilité et demandez votre attestation »). Muni de l’attestation de pré-éligibilité, il s’agit ensuite d’adresser sa demande à l’une des huit banques partenaires précédemment citées. Soulignons qu’en dépit de la caution apportée par BpiFrance, l’établissement bancaire analysera tout de même le taux d’endettement de l’étudiant et sa capacité de remboursement. Si le prêt est garanti, son obtention, elle, ne l’est malheureusement pas !