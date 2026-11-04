information fournie par Boursorama avec LabSense • 04/11/2026 à 08:30

Quelles sont les aides pour un jeune de moins de 25 ans ? / iStock.com - Diamond Dogs

Premier job, premiers projets : les coups de pouce qui font la différence

Trouver sa voie professionnelle n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Entre recherche d'emploi, manque d'expérience et contraintes financières, les débuts ressemblent parfois à un parcours d'obstacles. Heureusement, plusieurs dispositifs existent pour donner un coup d'accélérateur aux 16-25 ans. Le Contrat d'engagement jeune (CEJ, jusqu’à 566,17 €) s'adresse ainsi aux jeunes sans emploi ni formation, et propose un accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la qualification. Au programme : formations, immersions en entreprise, missions d'utilité sociale et, selon les ressources, une allocation mensuelle. En cas de coup dur financier, il est également possible de solliciter une allocation ponctuelle auprès de France Travail ou de la Mission locale. Besoin de financer un abonnement de transport, un téléphone ou un équipement indispensable pour décrocher un emploi ? Cette aide peut permettre de lever certains freins du quotidien. Enfin, les jeunes ayant déjà travaillé peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du RSA Jeune actif, un filet de sécurité destiné à faciliter la transition vers l'autonomie.

Trouver un toit sans y laisser sa chemise

Premier appartement, premières factures, premières sueurs froides devant le montant du loyer... Pas de panique, différentes solutions permettent de trouver un garant, de financer le dépôt de garantie et d’alléger les frais d’emménagement dans votre sweet home. Les jeunes peuvent bénéficier des aides au logement de la CAF- telles que l'APL, par exemple - tandis que les alternants peuvent compter sur Mobili-Jeune (jusqu'à 100 €) pour financer une partie de leur loyer. Pour faciliter l'entrée dans les lieux, l'avance Loca-Pass (jusqu’à 1 200 €) prend en charge le dépôt de garantie sous forme de prêt à taux zéro, et la garantie Visale peut jouer les garants auprès du propriétaire. De quoi aborder la recherche de logement avec un peu moins de stress... et quelques euros de plus en poche.

Les aides diverses qui gagnent à être connues

Les aides aux moins de 25 ans ne s'arrêtent pas au logement ou à l'emploi. Les étudiants peuvent bénéficier de bourses sur critères sociaux, parfois complétées par une aide au mérite ou des aides d'urgence du Crous. Ceux qui rêvent de voir du pays peuvent compter sur Erasmus+ et d'autres dispositifs de mobilité pour financer un séjour d'études, une formation ou une recherche d'emploi loin de chez eux. Enfin, la prime d'activité (sous conditions de revenus), certaines aides régionales au transport, à l'équipement ou à la restauration, voire des dispositifs dédiés à l'entrepreneuriat, peuvent donner un peu d'air au budget. Une bonne raison de vérifier ses droits avant de passer à côté d'une aide qui pourrait faire la différence.