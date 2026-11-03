Plus de la moitié des Français n'investissent pas par « peur » de perdre de l'argent, selon une étude

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 03/11/2026 à 16:40

Investir en Bourse fait encore peur à de nombreux Français. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Une étude du courtier XTB publiée le 31 octobre 2026 montre qu'investir n'est pas encore un réflexe pour de nombreux Français. Le contexte politique et économique pousse d'ailleurs beaucoup de personnes à la prudence, ce qui n'est pas toujours payant, comme l'explique BFM Business .

Une attitude paradoxale

Selon l'étude, 44,7 % des Français ont reporté au moins une décision concernant leur épargne ou leur investissement durant ces 12 derniers mois. Plus de la moitié d'entre eux (52 %) reconnaissent avoir « peur » de perdre de l'argent. Les résultats montrent aussi une crainte de faire des mauvais choix financiers (39 %), un manque de connaissances (29,2 %) et un manque de moyens disponibles (25 %).

Et même quand des décisions sont prises, elles se traduisent souvent par des choix prudents. Le Livret A et les fonds en euros sont toujours les placements préférés des Français, même s'ils « rapportent aujourd’hui moins que l’inflation » , explique Mathéis Mouflet, analyste de marchés chez XTB France. Pourtant, 80 % des personnes interrogées considèrent que l'inflation fait partie de leurs principales préoccupations.

Apprendre à investir tôt

Pour l'expert, il y a ainsi une vraie peur d'investir. « Donnez 100 euros de plus par mois aux Français : près de la moitié les garderaient de côté, sur un livret ou sur leur compte courant, et à peine un sur huit les investirait » , a-t-il expliqué. Or, pour l'analyste, si investir en Bourse présente toujours un risque de perte en capital, c'est la stratégie la plus payante à long terme.

Cette approche bénéficie encore plus aux jeunes investisseurs grâce aux intérêts composés. Cependant, leur capacité à investir se heurte à un manque de liquidités et à des connaissances souvent limitées.