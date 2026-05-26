Pourquoi faire son budget reste le meilleur outil pour reprendre le contrôle de son argent

information fournie par TRIBUNE LIBRE • 26/05/2026 à 15:38

Alexandra Bationo, fondatrice du compte Instagram @parlonsbudget_ (crédit : DR)

Chaque mois, le même scénario se répète pour beaucoup.

Le salaire tombe, les premières dépenses sont réglées : loyer, factures, courses… Puis les sorties, les petits achats du quotidien, les abonnements, parfois un imprévu. Et à la fin du mois, une question revient souvent : où est passé l'argent ?

C'est la situation que vivait Mme L, 27 ans, salariée dans une grande ville. Elle avait l'impression de gérer raisonnablement ses finances : pas de dépenses extravagantes, pas de gros achats impulsifs. Pourtant, son compte était régulièrement à découvert quelques jours avant la fin du mois et l'épargne semblait toujours difficile à mettre de côté.

Le problème n'était pas forcément son niveau de revenu, mais le manque de visibilité sur ses finances.

C'est précisément là qu'intervient un outil simple mais souvent mal compris : le budget.

Souvent associé à l'idée de restriction ou de privation, le budget est en réalité l'un des outils les plus efficaces pour reprendre le contrôle de son argent et mieux gérer ses finances personnelles.

Le budget souffre d'une mauvaise réputation

Pour beaucoup de personnes, faire un budget évoque immédiatement une image négative : celle d'un tableau rempli de chiffres, d'une surveillance permanente des dépenses ou d'une vie financière trop restrictive.

Cette perception explique en partie pourquoi de nombreux Français ne suivent pas précisément leurs finances.

Plus de six Français sur dix déclarent ne pas tenir de budget précis pour suivre leurs dépenses*. Pourtant, dans un contexte où le coût de la vie augmente et où les projets financiers sont nombreux, disposer d'une vision claire de son argent devient de plus en plus important.

En réalité, un budget ne sert pas à se priver, mais à mieux comprendre comment circule son argent.

On peut comparer cela au fonctionnement d'une entreprise : une entreprise suit ses revenus et ses dépenses pour piloter son activité et prendre des décisions. Les finances personnelles fonctionnent sur un principe similaire.

Sans visibilité sur ses flux financiers, il est difficile de savoir si l'on dépense trop dans certaines catégories, si l'on peut réellement se permettre un projet ou si l'on dispose d'une marge pour épargner.

Le budget n'est donc pas un outil de restriction, mais un outil de pilotage.

Comprendre où part son argent : la première étape pour reprendre le contrôle

La première utilité d'un budget est simple : identifier clairement ses dépenses.

Beaucoup de dépenses passent inaperçues dans le quotidien, on parle de dépenses invisibles. Pris individuellement, les abonnements numériques, les cafés pris à la machine, les achats en ligne ou les petites dépenses régulières peuvent sembler anodins. Pourtant, une fois additionnés, ces montants peuvent représenter une part importante du budget mensuel.

Faire son budget permet de mettre en lumière ces dépenses souvent invisibles.

En analysant ses relevés bancaires ou en catégorisant ses dépenses, on peut par exemple constater que certaines catégories, comme les loisirs, la restauration ou les achats impulsifs, pèsent plus lourd que ce que l'on imaginait.

Cette prise de conscience est importante, car elle permet ensuite de faire des choix plus éclairés.

Le budget contribue également à réduire le stress financier. Lorsque l'on sait précisément ce qui entre et ce qui sort chaque mois, il devient plus facile d'anticiper certaines dépenses ou de prévoir les périodes où les charges sont plus importantes.

Disposer d'une épargne de précaution fait d'ailleurs partie des recommandations régulièrement mises en avant par les institutions financières, comme la Banque de France, pour aider les ménages à faire face aux imprévus du quotidien.

Enfin, le budget permet de donner une direction à son argent.

Sans budget, l'argent a tendance à être dépensé au fil des besoins ou des envies. Avec un budget, il devient possible de définir des priorités : épargner pour un projet, réduire un découvert, préparer un achat important ou simplement gagner en sérénité financière.

Une méthode simple pour commencer son premier budget

Contrairement à certaines idées reçues, commencer un budget ne nécessite pas d'outils complexes ni de compétences financières avancées. Quelques étapes simples suffisent pour poser les bases.

La première consiste à identifier l'ensemble de ses revenus mensuels. Cela inclut bien sûr le salaire, mais aussi d'éventuelles primes, aides ou revenus complémentaires.

Ensuite, il s'agit de classer ses dépenses en grandes catégories.

On distingue généralement trois types de dépenses.

Les dépenses fixes correspondent aux charges régulières et difficiles à ajuster à court terme : le loyer, un crédit, les assurances ou certains abonnements.

Les dépenses variables regroupent les dépenses du quotidien qui peuvent varier d'un mois à l'autre, comme l'alimentation ou les transports.

Les loisirs et dépenses plaisir concernent les sorties, les voyages, le shopping ou encore les achats impulsifs. Les isoler permet souvent de mieux visualiser les dépenses ajustables en cas de besoin.

Une fois ses dépenses identifiées et réparties en différentes catégories, il devient plus facile de repérer la part du budget qui peut être consacrée à l'épargne.

Car dans beaucoup de cas, l'épargne n'échoue pas par manque de volonté, mais simplement parce qu'elle n'est pas réellement intégrée au budget mensuel.

Prévoir une catégorie dédiée à l'épargne permet justement de lui donner une place claire dans ses finances, au même titre que les autres dépenses importantes.

Enfin, il est utile de prévoir une catégorie dédiée à l'épargne.

Une erreur fréquente consiste à considérer l'épargne comme ce qu'il reste à la fin du mois. Or, lorsque les dépenses prennent toute la place, il ne reste souvent… rien.

C'est pourquoi certains conseillent d'appliquer le principe de “se payer en premier”, c'est-à-dire mettre de côté une partie de son revenu dès sa réception.

Pour les personnes qui débutent, la méthode dite 75 / 15 / 10 peut servir de repère.

Elle propose de répartir le revenu de la manière suivante :

● 75% pour les besoins essentiels (logement, charges, alimentation)

● 15% pour l'épargne ou le remboursement de dettes

● 10% pour les dépenses personnelles et les loisirs

Bien sûr, cette règle reste indicative et peut être adaptée selon les situations. Dans les grandes villes, par exemple, le logement peut représenter une part plus importante du budget.

Une autre astuce consiste à automatiser certaines opérations.

Mettre en place un virement automatique vers un compte d'épargne au début du mois peut aider à épargner régulièrement sans avoir à y penser. De la même manière, regrouper ou anticiper certaines dépenses permet d'éviter les mauvaises surprises.

Le budget, une compétence financière accessible à tous

Faire son budget n'est pas réservé aux experts de la finance ou aux personnes passionnées par les chiffres.

Il s'agit avant tout d'une compétence de base en matière d'éducation financière.

Dans un contexte où les ménages doivent gérer des dépenses de plus en plus nombreuses, logement, énergie, mobilité, projets personnels, comprendre comment fonctionne son argent devient essentiel.

Le budget permet justement de développer cette compréhension. Il aide à prendre conscience de ses habitudes de consommation, à définir ses priorités et à mieux préparer l'avenir.

Reprendre le contrôle de ses finances ne signifie pas nécessairement dépenser moins. Il s'agit surtout de dépenser en accord avec ses objectifs et ses priorités.

Pour beaucoup de personnes, cette démarche commence par une étape simple : prendre le temps de regarder où va son argent.

Car en matière de finances personnelles, la clarté est souvent le premier pas vers la sérénité financière.

Alexandra Bationo, fondatrice du compte Instagram @parlonsbudget_