information fournie par Boursorama avec LabSense • 10/10/2026 à 08:30

Pneus hiver ou 4 saisons : lesquels choisir ? / iStock.com - Dmytro Varavin

Pneus hiver : la référence quand le froid s’installe

Les pneus hiver sont conçus pour offrir une adhérence optimale dès que le thermomètre passe sous les 7 °C. Leur gomme souple reste performante jusqu’à -20 °C, et leurs nombreuses lamelles assurent une motricité exemplaire sur neige, verglas ou chaussées froides. Ils peuvent réduire de plusieurs mètres la distance de freinage par rapport à des pneus été sur sol froid et mouillé, un avantage qui peut clairement faire la différence en situation d’urgence. Cette efficacité en fait un allié efficace pour les conducteurs vivant en zone montagneuse, circulant dans une région soumise à la Loi Montagne ou affrontant régulièrement des épisodes neigeux. Ils conviennent aussi à ceux qui parcourent de longues distances en hiver. En revanche, dès que les températures remontent, leur talon d’Achille apparaît : au‑delà de 7 °C, ils s’usent plus vite, perdent en précision et imposent de disposer d’un second jeu de pneus été, avec les contraintes de stockage et de permutations que cela implique.

Pneus 4 saisons : le compromis polyvalent

Les pneus 4 saisons mêlent les qualités des pneus été et hiver. Leur gomme enrichie en silice reste performante par temps frais, tandis que leur sculpture hybride évacue efficacement l’eau et la neige légère. Les marquages M+S et surtout 3PMSF - ces derniers étant reconnus au titre de la Loi Montagne - sont adaptés pour des conditions hivernales modérées. Leur grand atout est évident : un seul train de pneus pour toute l’année, sans permutations saisonnières ni frais de montage répétés. Ils conviennent parfaitement aux conducteurs urbains ou périurbains, aux régions au climat tempéré, aux trajets quotidiens sans surprise météo et aux petits ou moyens rouleurs. Mais comme tout compromis, ils ont leurs limites. Sur neige abondante, verglas ou froid intense, ils ne rivalisent pas avec la précision d’un pneu hiver. Et lorsque l’été devient très chaud, leur gomme peut s’user plus vite et offrir un freinage moins incisif. En somme, ils sont parfaits pour ceux qui vivent dans la douceur… mais moins pour ceux qui affrontent la vraie rigueur hivernale.

Bien choisir ses pneus : les trois critères qui comptent vraiment

Pour trancher, trois critères comptent vraiment : votre région, votre usage et votre budget. Les zones froides ou montagneuses appellent clairement les pneus hiver ou 3PMSF, tandis que les climats doux se prêtent aux pneus 4 saisons de type M+S. Les gros rouleurs et les adeptes de l’autoroute auront intérêt à disposer de deux jeux de pneus, quand les trajets quotidiens et modérés se satisfont très bien d’un seul train polyvalent. Enfin, le budget peut faire pencher la balance : les pneus hiver impliquent achat, permutations et stockage. Les pneus 4 saisons offrent un coût global plus léger, même s'ils sont utilisés tout au long de l'année.