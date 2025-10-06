 Aller au contenu principal
Peut-on retirer une grosse somme en liquide sans justification auprès de la banque ?
information fournie par Boursorama avec LabSense 06/10/2025 à 08:30

Est-il possible de retirer une importante somme d’argent sans justification auprès de son établissement bancaire ? Nous vous répondons.

Les plafonds fixés par les banques

Vous avez repéré un canapé de seconde-main à 1 500 € ou une voiture à 5 000 € vendue par un particulier ? Vous souhaitez régler votre achat en espèces ? À moins que vous ne disposiez déjà de cette somme dans vos tiroirs, vous allez devoir vous rendre à la banque pour retirer de l’argent au guichet ou au distributeur automatique de billets (DAB). Mais la question est : combien d’argent en liquide êtes-vous autorisé à retirer sans avoir besoin de vous justifier auprès de votre établissement bancaire ? Les banques ont la possibilité de fixer leurs propres plafonds. Cela peut donc être 500 € maximum par période de sept jours glissants ou encore 1 000 €. Certaines banques fixent des plafonds plus élevés pour leurs clients privilégiés. Pourquoi ces plafonds ? Pour des questions de sécurité et de conformité avec les règles financières de l’Union européenne. Pensez à vous renseigner sur les plafonds mis en place par votre banque, il vous faudra peut-être plusieurs retraits pour réunir la somme nécessaire à votre achat. Pensez aussi à prévenir votre établissement quelques jours avant (idéalement) afin qu’il soit prêt. Et, bien entendu, pour pouvoir retirer une grosse somme d’argent, vous devez avoir les fonds nécessaires. Note : la loi stipule que les paiements en espèces effectués auprès d’un commerçant ne peuvent pas excéder les 1 000 € « lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ». Enfin, rappelons que « tout transport de plus de 30 000 € en espèces doit faire l’objet d’une sécurisation par un transporteur spécialisé ».

Retrait d’argent : quand la banque peut-elle demander un justificatif ?

Si vous souhaitez retirer plus de 10 000 € sur un mois civil, votre banque vous demandera certainement un justificatif (factures, contrat…) et fera un signalement à Tracfin (service de renseignement financier de Bercy). Si elle estime que votre comportement est suspect, elle peut aussi vous demander un justificatif. L’objectif des banques est de se protéger mais également de protéger leurs clients.

Pourquoi privilégier d’autres moyens de paiement ?

Il existe des alternatives aux paiements en espèces : les virements (classiques ou instantanés), la carte bancaire… On recommande de privilégier ces derniers et ce, pour plusieurs raisons. Les établissements bancaires surveillent les transactions réalisées par leurs clients, notamment pour éviter le blanchiment d’argent. Si vous retirez une grosse somme en liquide, il se peut que cela éveille la curiosité de votre banque. De plus, retirer une importante somme en espèces est risqué pour vous. Il se peut qu’une personne malintentionnée ait repéré votre retrait et qu’elle cherche à vous voler tout ou partie de la somme. Les billets se trouvent chez vous en attendant le jour de la transaction ? Vous risquez aussi de vous les faire voler en cas de cambriolage. Pour terminer, les paiements en espèces sont moins pratiques pour suivre vos dépenses et gérer votre budget.

