Nouvelles offres d'électricité : une tarification à bien comprendre pour éviter les mauvaises surprises

information fournie par Moneyvox • 29/06/2026 à 08:07

Ce qu'il faut retenir des nouvelles offres tarifaires des fournisseurs d'énergie (Crédits photo: © Kyrylo - stock.adobe.com)

Heures super creuses, heures creuses pendant le week-end, prix dynamique… les offres à tarification spécifique sont de plus en plus nombreuses. Ce qu'il faut savoir avant de souscrire de telles formules.

Vous cherchez un moyen de réduire votre facture d'électricité ? En plus des traditionnels contrats base et heures pleines heures creuses, les fournisseurs d'énergie ont développé un large éventail de tarifications spécifiques. Néanmoins, ces formules ont un inconvénient : elles sont parfois complexes à comprendre et à utiliser. Résultat ? Les consommateurs peuvent avoir à s'acquitter d'une facture d'électricité plus élevée que prévu et perdre le bénéfice du système de tarification choisi.

Quels sont les nouveaux systèmes de tarification de l'électricité des fournisseurs d'énergie ?

Dans son dernier rapport d'activité, le médiateur de l'énergie explique que "des fournisseurs proposent des offres parfois complexes à comprendre" et attire l'attention des consommateurs sur ces évolutions. Et pour cause : en plus des contrats base et heures pleines heures creuses, de nouvelles offres ont vu le jour, à commencer par les heures super creuses, à l'image de l'Option Flex d'EDF, des Heures éco+ de TotalEnergies et de Flexiwatt d'Enercoop, aussi appelées offres à pointe mobile.

Le principe des heures super creuses ? Le prix du kWh est nettement moins élevé certains jours. En revanche, le tarif peut s'envoler pendant les pics de consommation. Une situation dont les consommateurs sont informés la veille. Il existe également des contrats destinés aux personnes qui se trouvent à leur domicile principalement le week-end. Avec Zen Week-end d'EDF, le prix du kWh est moins élevé le samedi, le dimanche et les jours fériés (-30 % sur le prix HT du kWH).

D'autres contrats prévoient un tarif moins élevé le soir et le week-end, par exemple chez Ohm énergie. Ce fournisseur d'électricité propose en outre des heures moins chères de 11 heures à 16 heures 7 mois par an, les heures "solaires", et 15 jours à prix très bas via son contrat Modulo. Certains fournisseurs d'énergie vont encore plus loin avec des offres à tarification dynamique, dont le prix du kWh peut évoluer à chaque heure de la journée. Cela est le cas de Sobry et de Frank Energie.

Bon à savoir : le médiateur national de l'énergie a demandé à Engie de clarifier la tarification complexe de son offre Référence, dont le prix est détaillé sur un document faisant plusieurs pages.

Les nouvelles offres d'électricité sont-elles faites pour tout le monde ?

Les formules d'électricité peuvent permettre aux consommateurs de faire des économies sur leurs factures d'électricité… à la condition d'être bien utilisées. À défaut, le système de tarification choisi peut perdre de son intérêt, voire induire le paiement d'une facture d'électricité plus élevée qu'avec un contrat classique. Le médiateur de l'énergie alerte notamment les consommateurs qui voudraient souscrire des offres à tarification dynamique, dont le prix peut évoluer chaque heure.

"Les offres à tarification dynamique sont donc clairement réservées aux consommateurs très avertis et ayant la capacité d'ajuster leur consommation d'électricité rapidement et souvent en fonction des prix" explique le rapport du médiateur. "Dans une moindre mesure", cela est également le cas des autres modes de tarification. Il est notamment essentiel d'être en mesure de diminuer sa consommation d'électricité pendant les heures les plus chères.

"Ces offres peuvent intéresser certains ménages, mais ils doivent bien vérifier que leur capacité à décaler leur consommation est compatible" ajoute en ce sens Clarisse Berger, chargée de plaidoyer pour Que Choisir Ensemble. Enfin, "dans le cas d'offres avec différenciation temporelle, le consommateur doit rester vigilant quant au prix de l'abonnement, lequel peut être significativement plus élevé que celui du tarif réglementé" avertit le rapport du médiateur national de l'énergie.