Marché automobile : le boom des voitures reconditionnées / iStock.com - Fahroni

Une réponse à la crise du pouvoir d’achat

Dans un contexte où les prix du neuf ne cessent de grimper, les automobilistes cherchent des alternatives. Le reconditionné s’inscrit dans cette logique. Il s’agit de véhicules d’occasion remis en état par des professionnels avant revente, souvent après plusieurs centaines de points de contrôle. Résultat, un produit proche du neuf, garanti et prêt à rouler. « Le reconditionné, qui s’est beaucoup développé durant le Covid, quand la pénurie de semi-conducteurs limitait la production de véhicules, coûte 20 à 30 % de moins que le neuf et 20 % de plus que l’occasion classique », explique Arnaud Aymé, directeur général France du cabinet Sia Partners, dans les colonnes de La Croix. Un équilibre qui séduit les acheteurs soucieux de réaliser des économies, sans pour autant sacrifier la fiabilité.

Un secteur en pleine structuration

Longtemps réservé à quelques garages indépendants, le reconditionnement est désormais devenu une activité industrielle. Des constructeurs comme Renault, avec son offre Renew, ou des plateformes comme Aramisauto ont investi massivement dans ce créneau. Leurs usines fonctionnent comme de véritables chaînes de production : diagnostic complet, contrôle technique, réparations mécaniques, peinture, remplacement de pièces, puis nettoyage et mise en ligne. « Moins cher que le neuf, plus fiable que l’occasion, le reconditionné allie le meilleur des deux mondes », résume Mohammed Jabri, directeur d’un site de reconditionnement. Ces sites traitent des centaines de véhicules par semaine, toutes marques confondues, avec des équipes de mécaniciens, carrossiers et préparateurs spécialisés.

Transparence et garantie : des gages de confiance

Le succès du reconditionné tient aussi à la transparence du processus. Les clients savent exactement ce qui a été réparé, remplacé ou contrôlé. Chez certains professionnels, chaque véhicule passe plus de 190 points de vérification avant livraison. À cela s’ajoutent une révision complète et un contrôle technique récents. Et les garanties proposées renforcent la confiance : six mois minimum chez certains revendeurs, jusqu’à trois ans chez les constructeurs. « La durée et la teneur de la garantie permettent de mesurer le sérieux du reconditionnement », souligne encore Arnaud Aymé. Les automobilistes y voient une sécurité supplémentaire, bien loin de l’incertitude qui accompagne souvent les ventes entre particuliers.

Un moteur de l’économie circulaire

Au-delà de la question financière, le reconditionné s’inscrit pleinement dans la transition écologique. Il prolonge la durée de vie des véhicules et limite la production de nouveaux modèles, gourmande en ressources et en énergie. « L’idée de reconditionnement est assez ancienne (…) Depuis une dizaine d’années, on a changé d’échelle, avec la montée des préoccupations environnementales et les problématiques de pouvoir d’achat », rappelle Pascale Hébel, directrice associée au cabinet C-Ways. Le secteur participe ainsi à une forme d’économie circulaire, où chaque pièce, chaque véhicule, retrouve une seconde vie. Certains centres vont même jusqu’à réutiliser des pièces reconditionnées ou imprimées en 3D pour éviter le gaspillage.