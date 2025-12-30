 Aller au contenu principal
MaPrimRénov' pour 2026, vers un recentrage des aides ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 30/12/2025 à 08:30
Le dispositif MaPrimRénov', qui a rouvert fin septembre, fera l'objet de changements en 2026, mais il faudra attendre le vote du nouveau projet de loi de finances pour connaître les nouveaux critères. Que sait-on pour l'instant sur les montants, le type de travaux financés et les conditions d'éligibilité ?

MaPrimRénov' pour 2026, vers un recentrage des aides ? / iStock.com - Andrzej Rostek

Une année 2026 incertaine pour MaPrimeRénov'

L'instabilité politique actuelle impacte de nombreux secteurs de la vie des Français. Le dispositif MaPrimRénov', mis en place en 2020, en fait partie. Le guichet de l'Anah a été fermé précipitamment en juin dernier par le gouvernement Bayrou en vue d'une "rénovation d'ampleur". Cette suspension du parcours accompagné de MaPrimeRénov' est liée à différents facteurs : hausse importante des demandes de primes en 2025 par rapport à l'année précédente, tendance accrue à la fraude (plusieurs milliers de dossiers concernés), économies budgétaires à réaliser pour réduire la dette publique. Le dispositif a rouvert le 30 septembre, mais les perspectives pour l'année qui vient restent floues en attendant le projet de loi de finances 2026 (PLF 2026). Celui-ci prévoit, sous réserve de la promulgation de la loi, de raboter la dotation pour l'Anah d'environ 750 millions d'euros. Ce que l'on sait au moment où nous écrivons ces lignes, c'est que le PLF 2026 n'envisage pas d'assouplir les conditions d'accès, mais plutôt de poursuivre "le recentrage sur les logements prioritaires pour des rénovations d'ampleur" mis en place fin septembre.

Priorité aux rénovations d'ampleur

Les conditions d'éligibilité restreintes en vigueur depuis trois mois seront donc probablement renouvelées en 2026, avec des primes qui resteront réservées aux logements les plus énergivores (classés E, F ou G au DPE) et aux foyers très modestes répondant à des critères de revenus, de composition du foyer et de région d'habitation. De fin septembre à fin décembre 2025, un quota de 13 000 dossiers maximum a été fixé, qui seront instruits en 2026. Le montant des aides va continuer à être minoré : le plafond de dépenses éligibles pour un saut de 2 ou 3 classes de DPE est passé de 40 000 € à 30 000 €, celui réservé aux logements qui gagnent 3 classes ou plus a été diminué de 55 000 € à 40 000 €. Le plafond de 70 000 € pour un gain de 4 classes ou plus a été supprimé, de même que le bonus de 10 % pour la sortie de classification en passoire énergétique. Le PLF 2026 restera dans la ligne de fin 2025 et continuera à privilégier les rénovations d'ampleur, qui cumulent plusieurs types de travaux. Les rénovations dites par geste (en dehors de travaux plus larges) porteront essentiellement sur la décarbonation, mais aucune précision n'est pour l'instant apportée sur le type de travaux concernés. Ce qui semble acté, c'est qu'à partir du 1er janvier 2026, les travaux d'isolation et l'installation de chaudières biomasse (bois et granulés) seront exclus du dispositif MaPrimeRénov' par geste. Que l'on vise l'aide MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur ou l'aide MaPrimeRénov' Parcours par geste, il est préférable de se faire accompagner par un conseiller France Rénov'. Cette aide gratuite permet d'être guidé pour définir son projet de rénovation, trouver des aides financières et s'orienter vers des professionnels compétents.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

