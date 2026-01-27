Il clique sur la publicité d'un faux site de placement et perd en quelques mois 120 000 euros : « C'est terrible »

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/01/2026 à 13:57

Le quinquagénaire a perdu toutes ses économies. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Il pensait faire fructifier son argent mais a finalement tout perdu. Un homme de 58 ans a témoigné dans Le Parisien après avoir été victime d'une arnaque au faux placement financier, un type d'escroqueries qui prend malheureusement de l'ampleur sur Internet.

Il investi en ligne guidé par un faux trader

En janvier 2025, ce père de trois enfants a voulu investir ses économies, 120 000 euros au total, pour faire fructifier son argent et préparer sa retraite qu'il comptait passer en Amérique du Sud. Attiré par une publicité en ligne qui assurait de bons rendements, il contacte une première entreprise et échange avec un soi-disant trader qui le met immédiatement en confiance.

Le quinquagénaire investit d'abord de petites sommes, à hauteur de 250 €. En juin, le trader lui propose un placement conséquent qu'il accepte, versant 15 000 € sur un compte en cryptomonnaie. L'homme voit ses rendements augmenter rapidement mais finit par refuser un investissement énorme de 150 000 €. « Le trader l'a très mal pris, me disant que je n'étais pas à la hauteur, que je n'avais aucune ambition , témoigne-t-il. La pression a duré plus d'une semaine. »

« Je ne fais plus confiance à personne »

En voulant récupérer son argent et clore ses investissements, le quinquagénaire a compris qu'il avait été victime d'une arnaque. En parallèle, il avait investi des sommes auprès d'un autre établissement qui n'était en fait qu'un site frauduleux se faisant passer pour une banque privée. Il avait investi 60 000 € auprès de cet interlocuteur.

« Cette expérience est terrible car aujourd’hui, dès que je fais un virement sur Internet, je deviens parano , témoigne le quinquagénaire, qui « remonte petit à petit la pente » selon ses dires. Je ne fais plus confiance à personne à cause de ces escrocs, c'est terrible. »