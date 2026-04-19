information fournie par Boursorama avec LabSense • 19/04/2026 à 08:30

Héritiers : comment l’acte de notoriété confirme vos droits / iStock.com - seb_ra

Un document officiel pour identifier les héritiers

L’acte de notoriété est le premier acte rédigé dans le cadre d’une succession. Il permet d’identifier officiellement les héritiers du défunt et de déterminer leurs droits. Concrètement, il constate la dévolution successorale, c’est-à-dire la manière dont le patrimoine est transmis. Ce document est établi par un notaire à partir des éléments fournis par la famille et des vérifications qu’il effectue. Il ne s’agit pas d’un jugement, mais d’un acte authentique qui fait foi jusqu’à preuve contraire. En d’autres termes, il est juridiquement reconnu tant qu’il n’est pas contesté.

Une preuve indispensable pour faire valoir ses droits

Sans acte de notoriété, un héritier ne peut pas prouver officiellement sa qualité. Or, cette reconnaissance est essentielle pour agir dans le cadre de la succession. Les banques, les administrations ou les assurances exigent ce document avant toute démarche. Grâce à cet acte, les héritiers peuvent accéder aux comptes du défunt, effectuer les formalités administratives ou encore gérer les biens. Il s’agit donc d’un passage obligé pour débloquer la situation et éviter toute paralysie juridique.

Un cadre sécurisé pour les héritiers et les tiers

L’acte de notoriété ne protège pas seulement les héritiers. Il sécurise également les relations avec les tiers. Les établissements financiers ou les organismes publics s’appuient sur ce document pour s’assurer qu’ils traitent avec les bonnes personnes. Cette sécurité est essentielle, notamment lorsque des sommes importantes ou des biens immobiliers sont en jeu. En identifiant clairement les ayants droit et leurs parts respectives, l’acte limite les risques d’erreur ou de litige. Il joue aussi un rôle préventif en réduisant les contestations. Même s’il peut être remis en cause en cas d’oubli d’un héritier ou de découverte d’un testament, il constitue une base solide pour organiser la succession.

Dans quels cas l’acte de notoriété est obligatoire

L’acte de notoriété devient obligatoire lorsque la succession atteint un certain montant. Depuis 2026, ce seuil est fixé à 5 965 euros. Au-delà, une simple attestation ne suffit plus pour prouver sa qualité d’héritier. Dans certaines situations, l’intervention d’un notaire est également nécessaire, notamment en présence d’un bien immobilier, d’un héritier mineur ou d’un testament. Même si l’acte de notoriété n’est pas systématiquement exigé dans tous les cas, il reste souvent indispensable en pratique. À l’inverse, pour les petites successions, une attestation signée par les héritiers peut suffire, mais elle offre une sécurité juridique bien plus limitée.

Une démarche encadrée par le notaire

Pour obtenir un acte de notoriété, les héritiers doivent s’adresser à un notaire. Celui-ci recueille les informations nécessaires, vérifie l’existence éventuelle d’un testament et s’assure de l’exactitude des déclarations. Les héritiers doivent fournir plusieurs documents, comme l’acte de décès, les justificatifs d’identité ou le livret de famille. Ils déclarent ensuite sur l’honneur leur qualité d’héritier avant la rédaction de l’acte. En pratique, le délai d’obtention est généralement d’une à trois semaines, sauf en cas de situation complexe. Le coût de cet acte est réglementé et reste relativement modéré, même si des frais supplémentaires peuvent s’ajouter selon la nature de la succession.