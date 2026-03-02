Prime d’activité : faites-vous partie des 3 millions de bénéficiaires qui vont gagner plus dès avril ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 02/03/2026 à 16:00

La prime d'activité vient compléter les revenus des travailleurs modestes en prenant en compte plusieurs critères. (Moerschy / Pixabay)

La prime d’activité va être rehaussée au 1er avril 2026. Près de trois millions de ménages vont voir leur complément de revenu augmenter de 50 euros en moyenne. Certains foyers qui se trouvaient juste au-dessus des seuils d’éligibilité vont même pouvoir toucher désormais cette aide. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine réforme de la prime d’activité, selon le ministère du Travail et des Solidarités .

De nouveaux bénéficiaires

Pour rappel, la prime d’activité est financée par l'État et versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA). Elle vient compléter les revenus des travailleurs modestes en prenant en compte plusieurs critères, dont la composition du foyer, les ressources du bénéficiaire et du foyer, la situation de logement et les éventuelles autres prestations sociales reçues. Son montant est majoré pour les parents isolés ou les femmes enceintes isolées.

Depuis le 1er avril 2025, le montant forfaitaire de la prime d’activité est de 633,21 euros par mois pour une personne seule sans enfant. Au troisième trimestre 2025, 4,52 millions d’allocataires et 8,76 millions de personnes en bénéficiaient. Ces chiffres devraient ainsi augmenter avec la réforme. Désormais, une personne seule sans enfant payée 2 032 euros net par mois pourra par exemple toucher la prime d’activité, pour un montant de 56 euros par mois. Même chose pour une famille monoparentale avec deux enfants gagnant 2 068 euros net par mois. Elle pourra bénéficier dorénavant de 68 euros de prime par mois.

Plus de pouvoir d'achat

Dans d’autres cas, le foyer bénéficiait déjà de la prime d’activité. Mais son montant sera revalorisé. Un couple biactif avec deux enfants au salaire combiné de 3 566 euros net va ainsi voir sa prime d’activité passer de 115 euros par mois à 169 euros par mois (+ 54 euros). De même pour un couple monoactif avec deux enfants gagnant 1 854 euros net par mois. Pour eux, la prime d’activité va passer de 436 euros à 490 euros (+54 euros).

Cette réforme s’inscrit dans la volonté du gouvernement de valoriser davantage l’activité professionnelle par rapport au gain seul des prestations sociales. « Elle conforte le principe selon lequel le travail doit demeurer plus rémunérateur que l’inactivité » , indique le ministère.