Don d'argent : ce qui a changé pour la déclaration et la correction d'une erreur le 1er janvier 2026

information fournie par Moneyvox • 20/01/2026 à 11:11

Des nouveautés concernant la déclaration des dons d'argent ( Crédits photo : © vladstar - stock.adobe.com)

Depuis le 1er janvier 2026, les particuliers doivent en principe déclarer leurs dons d'argent, hors présents d'usage, et corriger leurs erreurs en ligne. Zoom sur la nouvelle télédéclaration des dons.

Hors présents d'usage, les dons d'argent entre particuliers doivent être déclarés auprès des impôts. Une procédure qui a évolué le 1er janvier dernier avec l'introduction de l'obligation de télédéclarer les donations en numéraire et l'ajout de la possibilité de rectifier certaines erreurs commises lors de la télédéclaration initiale. Alors, comment déclarer un don d'argent en ligne en cette nouvelle année 2026 ? Le processus à suivre et les conditions à remplir pour rectifier une erreur.

Une déclaration des dons d'argent à réaliser en ligne depuis le 1er janvier 2026

Depuis le 1er janvier 2026, les particuliers doivent en principe déclarer en ligne les dons d'argent réalisés. Un service de télédéclaration qui concerne uniquement les donations de sommes importantes, mais pas les présents d'usage, à l'image des étrennes ou d'un cadeau d'anniversaire. Par exception, les personnes qui ne disposent pas d'un accès à internet et celles qui ne sont pas en mesure d'effectuer une déclaration en ligne peuvent continuer à utiliser le formulaire papier.

Pour réaliser une télédéclaration, rien de plus simple : depuis son espace particulier en ligne, il suffit de cliquer sur "Déclarer" puis "Déclarer un don ou une cession de droits sociaux". Outre sa simplicité et sa rapidité, la télédéclaration des dons d'argent entre particuliers présente un autre avantage : les déclarations déposées sur le site impôts.gouv.fr peuvent, dans une certaine mesure, faire l'objet d'une rectification en ligne.

Comment modifier une déclaration de don en ligne en 2026 ?

Vous avez commis une erreur en déclarant un don en numéraire auprès des impôts ? Bonne nouvelle : certains impairs peuvent être corrigés en ligne, depuis l'espace impots.gouv.fr. "Le dépôt d'une télédéclaration rectificative en ligne sera possible jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du dépôt de la télédéclaration initiale. Exemple : en cas de dépôt d'une télédéclaration de don le 15 mai 2025, le donataire pourra déposer une déclaration rectificative en ligne jusqu'au 31 décembre 2027", explique l'administration fiscale à ce sujet.

Grâce au service de télédéclaration rectificative, les particuliers peuvent notamment changer l'adresse du donataire, c'est-à-dire de la personne recevant le don d'argent. Dans ce cas, "le nouveau dépôt est tout de suite enregistré et vous recevez tout de suite un récépissé de la demande de rectification". Autre possibilité : modifier à la baisse la somme donnée. Cette fois-ci, en revanche, les "déclarations ne pourront pas être enregistrées immédiatement lors du dépôt en raison du contentieux qu'elles engendrent. Le service national de l'enregistrement (SNE) à la DGFiP sera en charge du traitement de cette télédéclaration qui constitue une réclamation et pourra, à ce titre, demander des pièces complémentaires au déclarant".

Quelles sont les limites du service de correction en ligne pour les dons d'argent ?

Vous avez déposé une déclaration papier ou une déclaration en ligne avant le 1er janvier 2024 ? Vous ne pourrez pas réaliser de correction en ligne. "Dans ce cas, vous devez compléter un formulaire cerfa n° 2735 et l'adresser sous format papier au service départemental de l'enregistrement de votre domicile". En outre, seule la dernière télédéclaration réalisée peut être modifiée en ligne "pour un même "couple" donateur/donataire", précise l'administration fiscale.

Même pour les télédéclarations réalisées depuis le 1er janvier 2024, toutes les modifications ne sont pas envisageables. Aucune correction en ligne n'est possible sur les données liées à l'état-civil, à la nature du bien donné ou à la valeur du on. Le montant de la donation ne peut pas non plus être réévalué à la hausse. Une nouvelle déclaration doit alors être réalisée "pour le complément de valeur ou du montant".