Facture d'énergie : tarif réglementé ou offre de marché, quel contrat choisir pour son électricité ?

information fournie par Moneyvox • 02/03/2026 à 10:22

Le tarif réglementé de l'électricité est-il encore pertinent actuellement ? ( Crédits photo: © olrat - stock.adobe.com)

Entre le Tarif réglementé de vente (TRV) de l'électricité et les offres de marché, votre cœur balance ? Découvrez quel type de contrat souscrire en fonction de votre profil de consommateur et de vos préférences.

Chaque trimestre, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fait le point sur le nombre de contrats d'électricité souscrit. Et le résultat est sans appel : le Tarif réglementé de vente (ou TRV) perd de la vitesse au profit des offres de marché. Pour autant, plus d'un foyer sur deux a souscrit une offre au TRV. Tarifs, sécurité, stabilité… quels sont les atouts de chacun de ces deux types de contrat de fourniture d'électricité ? Le match entre TRV et offres de marché.

Prix de l'électricité : avantage aux offres de marché

Si le nombre de contrats au Tarif réglementé de vente ne cesse de baisser au profit des offres de marché des fournisseurs d'énergie, ce n'est pas un hasard. Bien souvent, ces dernières sont moins onéreuses. C'est en tout cas ce qui ressort des simulations réalisées par le site d'information financière MoneyVox sur le comparateur du médiateur de l'énergie. Pour un contrat base à Rennes, avec un compteur de 6 kVA et une consommation de 2 400 kWh par an, l'offre au TRV arrive ainsi en 43e place des offres proposées, sur 64 offres différentes.

Au 11 février 2026, ce constat s'applique également aux contrats heures creuses heures pleines classiques. À nouveau, les TRV reviennent plus chers que les offres de marché. L'offre au tarif réglementé se classe ainsi 47e sur 78 offres pour une consommation annuelle de 8 500 kWh (40 % en heures pleines et 60 % en heures creuses), à Rennes et avec un compteur électrique de 9 kVA. L'option Tempo, néanmoins, arrive en 5e place de ce classement, à condition de parvenir à limiter drastiquement sa consommation d'électricité au cours des jours les plus chers.

A lire aussi: Electricité : malgré un prix plus élevé, le tarif réglementé reste le chouchou des Français

Encadrement par les pouvoirs publics : avantage au Tarif réglementé de vente de l'électricité

Alors que les prix des offres de marché sont librement définis par les fournisseurs d'énergie, ceux des contrats au Tarif réglementé de vente de l'électricité sont fixés par les pouvoirs publics. C'est au gouvernement que revient cette mission, sur la proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Clarisse Berger, chargée de mission énergie et logement au sein de l'UFC Que Choisir nuance néanmoins cet avantage en expliquant que le TRV de l'électricité "est un référentiel aux fournisseurs alternatifs, qui s'en servent pour fixer leurs tarifs".

Types de contrats : avantage aux offres de marché

Avec le Tarifs réglementé de vente, les contrats d'électricité peuvent être souscrits sous 3 formats différents : en base, en heures creuses heures pleines et en Tempo. Avec une offre de marché, les options à la disposition des consommateurs d'électricité sont démultipliées. Il est par exemple possible de souscrire une offre d'électricité verte, de profiter d'un contrat doté d'heures super creuses ou encore d'avoir un tarif du kWh plus intéressant pendant le week-end, les jours fériés et certains jours de la semaine.

Stabilité des prix : avantage au TRV de l'électricité

Au cours de la crise des prix de l'énergie, certaines offres de marché ont fait parler d'elles. "Quelques fournisseurs alternatifs ont fortement augmenté le prix de leurs offres, et pour certains, incité leurs clients à basculer aux TRVE" expliquait à ce propos la CRE dans un rapport datant de novembre 2024. A contrario, le tarif réglementé de l'électricité profite d'une certaine stabilité, puisque "le coût de fourniture est calculé sur la moyenne des prix de gros sur les deux dernières années, note Jacques Percebois, professeur émérite à l'université de Montpellier et spécialiste de l'économie d'énergie. Il y a donc un phénomène de lissage, peu d'évolution dans le temps".