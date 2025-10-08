Chèques-vacances : peut-on les utiliser dans un parc d’attractions ? / iStock.com - mariusz_prusaczyk

Le chèque vacances : présentation et mode d’emploi

Créés en 1982 par l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), le chèque-vacances est un dispositif social destiné à favoriser l’accès aux vacances pour tous. Il permet de régler des dépenses liées aux vacances et aux loisirs : hébergement, transport, restauration, activités culturelles, sportives… Il existe en version papier ou dématérialisée (e-chèque-vacances). Il s’adresse à un large public : salariés du secteur privé, agents de la fonction publique, travailleurs indépendants, retraités, etc., avec différents modèles de financement, de co-financements, ou d’exonérations fiscales, à savoir : Pour les salariés du secteur privé : ils versent une contribution mensuelle volontaire, souvent prélevée sur leur salaire. L’employeur, de son coté, abonde cette contribution, en fonction de critères sociaux (revenus, nombre d’enfants…). Le montant total des chèques-vacances reçus est donc supérieur à ce que le salarié paie réellement. Pour les agents publics, le dispositif est géré par l’ANCV via des conventions avec les administrations. Les agents peuvent bénéficier de chèques-vacances selon leur revenu et leur situation familiale et là aussi, une participation personnelle est demandée. Pour les indépendants et retraités : ils peuvent souscrire directement auprès de l’ANCV, sous conditions. Le financement est entièrement à leur charge, mais ils bénéficient d’une exonération fiscale.

Un passeport pour l’évasion, même dans les parcs d’attraction !

Contrairement à une idée reçue, les chèques-vacances ne sont pas réservés aux hôtels ou aux campings. Vous pourrez ainsi les dépenser, que ce soit pour l’achat des billets d’entrée, des séjours sur place ou même des services annexes (restauration, boutiques, hébergement) dans les parcs suivants : Disneyland Paris (uniquement au format papier pour la réservation d’un séjour en contactant les experts Disney, dans le cadre du paiement du solde de la réservation) Futuroscope (en caisse et sur le web) Le Puy du Fou (sur réservation par téléphone au minimum 15 jours avant la date de la visite) Parc Astérix (sur place) Parc Spirou (paiement en ligne ou sur place avec les Chèques Vacances Connect, paiement en caisse avec les chèques vacances Zoo parc de Beauval (sur place) Zoo de Thoiry (en caisse et sur le web) Zoo d'Amnéville (en caisse et sur le web) Zoo de la Flèche Le Pal (en caisse et sur le web) Safari de Peaugres (sur le web) Parc du Petit Prince (en caisse) Vulcania (sur place) Walibi (sur place) Nigloland (en caisse et sur le web) Parc des Oiseaux (en caisse et sur le web) Parc La Mer de Sable (en caisse).