 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cash Services : ce que ce nouveau système bancaire change pour vos retraits d'espèces

Ajouter Boursorama à vos sources
information fournie par Boursorama avec LabSense 18/10/2026 à 08:30
Certains DAB (distributeurs automatiques de billets), qui font tellement partie de notre paysage, s’apprêtent à tirer leur révérence. D’ici fin 2026, plusieurs milliers d’entre eux vont être remplacés par des automates Cash Services, tandis qu’environ 5 000 disparaitront purement et simplement. Derrière cette mue, quatre grandes banques : la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le CIC, ont décidé de mutualiser leurs forces pour garantir l’accès au cash tout en allégeant la facture. Résultat : des automates plus modernes, plus complets, sans frais hors réseau, capables de gérer retraits, dépôts et petites coupures. Moins de DAB, certes, mais un accès aux espèces repensé… et franchement plus pratique pour ceux qui en ont encore besoin.

Cash Services : ce que ce nouveau système bancaire change pour vos retraits d'espèces / iStock.com - Rawf8

Cash Services : ce que ce nouveau système bancaire change pour vos retraits d'espèces / iStock.com - Rawf8

La fin programmée des DAB classiques

Les changements d’usages ont eu raison de nos DAB ! Alors que les paiements en espèces ne représentent plus que 43% des transactions en magasins - contre 68 % en 2017 - ces machines sont devenues nettement moins rentables pour les banques. Leur entretien - maintenance, sécurité, réapprovisionnement - coûte cher, alors même que leur fréquentation baisse. Pour répondre à cette évolution, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et CIC ont décidé de fusionner leurs réseaux de distributeurs au sein d’une marque commune : Cash Services. Le déploiement est massif : 7 000 automates seront installés ou convertis d’ici fin 2026, dont 5 000 en agence et 2 000 hors agence. En parallèle, 3 000 DAB traditionnels seront retirés, principalement en zones urbaines, où la densité de points de retrait reste suffisante.

Retraits gratuits hors réseau et services élargis

Entre autres choses, le dispositif présente une grande - et réjouissante - nouveauté : la disparition des frais de retrait hors réseau. Jusqu’ici, retirer de l’argent dans une autre banque pouvait coûter entre 1 et 2 €. Désormais, tous les automates Cash Services sont gratuits pour les clients des quatre enseignes partenaires, ainsi que pour ceux de Hello Bank! et Monabanq. Et ce n’est pas tout : ces machines nouvelle génération ne se contentent plus de distribuer des billets. Selon les automates, elles permettront aussi de déposer des espèces, de scanner des chèques sans bordereau, de consulter son solde, d’imprimer un RIB ou même d’obtenir des petites coupures, parfois dès 5 €. Autre détail rassurant : même si les automates sont mutualisés, l’expérience reste familière. Dès que vous insérez votre carte, la machine reconnaît votre banque et affiche vos couleurs, vos menus, bref… votre univers habituel. Un changement d’infrastructure, oui, mais sans dépaysement pour l’utilisateur.

Un accès au cash repensé pour les territoires

Alors que la disparition des DAB inquiète particulièrement les zones rurales, Cash Services prévoit une offre dédiée aux collectivités locales... Les mairies pourront demander l’installation d’un automate, à condition de garantir un volume d’activité. Dans ce cas, l’installation serait gratuite ; sinon, une participation pourra être discutée. Une flexibilité qui vise à éviter les erreurs du passé, où des DAB étaient parfois installés dans des villages sans réelle demande.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Baisse du gazole confirmée, hausse record de l'épargne salariale, flambée de la taxe foncière
    Baisse du gazole confirmée, hausse record de l'épargne salariale, flambée de la taxe foncière
    information fournie par BoursoBank Clients 17.10.2026 08:30 

    Au programme de ce JT : la baisse du prix du gazole, jusqu'à 18 centimes par litre, confirmée pour le 1er novembre ; l'épargne salariale qui atteint un niveau record de 250,8 milliards d'euros ; et la taxe foncière qui a bondi de plus de 93 % en 20 ans !

  • Découvert bancaire : quels changements avec la DCC2 en novembre 2026 ? (Crédits: Adobe Stock)
    Découvert bancaire : ce qui change le 20 novembre 2026
    information fournie par BoursoBank 16.10.2026 14:00 

    Vous utilisez ponctuellement une autorisation de découvert pour faire face à un décalage de trésorerie ? À partir du 20 novembre 2026, les règles d'octroi de ce dispositif évolueront. L'analyse de solvabilité, jusqu'ici réservée aux découverts les plus importants, ... Lire la suite

  • Arrondi en caisse : cette tendance solidaire lors du paiement en magasin gagne du terrain ! (Crédit : Boursorama / image générée par IA)
    Arrondi en caisse : les Français sont-ils généreux pour une bonne cause ?
    information fournie par BoursoBank 16.10.2026 09:15 

    Au moment de régler un achat par carte bancaire en magasin, une question s'affiche parfois sur le terminal de paiement : «Souhaitez-vous arrondir votre montant à l'euro supérieur au profit d'une association ?» Cette proposition d'arrondi en caisse s'est progressivement ... Lire la suite

  • Créer sa société à Paris en 2026 : c'est facile et économique grâce à la domiciliation ! Découvrez comment... (Crédit photo Freepik)
    Comment créer une société à Paris en 2026 ?
    information fournie par Boursorama 15.10.2026 18:00 

    Article sponsorisé. Paris reste l'une des villes les plus prisées pour lancer une entreprise : bassin de clients, réseaux d'investisseurs, image auprès des partenaires. Mais créer une société dans la capitale suppose de bien enchaîner quelques étapes clés, dont ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank