information fournie par Boursorama avec LabSense • 18/10/2026 à 08:30

Cash Services : ce que ce nouveau système bancaire change pour vos retraits d'espèces / iStock.com - Rawf8

La fin programmée des DAB classiques

Les changements d’usages ont eu raison de nos DAB ! Alors que les paiements en espèces ne représentent plus que 43% des transactions en magasins - contre 68 % en 2017 - ces machines sont devenues nettement moins rentables pour les banques. Leur entretien - maintenance, sécurité, réapprovisionnement - coûte cher, alors même que leur fréquentation baisse. Pour répondre à cette évolution, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et CIC ont décidé de fusionner leurs réseaux de distributeurs au sein d’une marque commune : Cash Services. Le déploiement est massif : 7 000 automates seront installés ou convertis d’ici fin 2026, dont 5 000 en agence et 2 000 hors agence. En parallèle, 3 000 DAB traditionnels seront retirés, principalement en zones urbaines, où la densité de points de retrait reste suffisante.

Retraits gratuits hors réseau et services élargis

Entre autres choses, le dispositif présente une grande - et réjouissante - nouveauté : la disparition des frais de retrait hors réseau. Jusqu’ici, retirer de l’argent dans une autre banque pouvait coûter entre 1 et 2 €. Désormais, tous les automates Cash Services sont gratuits pour les clients des quatre enseignes partenaires, ainsi que pour ceux de Hello Bank! et Monabanq. Et ce n’est pas tout : ces machines nouvelle génération ne se contentent plus de distribuer des billets. Selon les automates, elles permettront aussi de déposer des espèces, de scanner des chèques sans bordereau, de consulter son solde, d’imprimer un RIB ou même d’obtenir des petites coupures, parfois dès 5 €. Autre détail rassurant : même si les automates sont mutualisés, l’expérience reste familière. Dès que vous insérez votre carte, la machine reconnaît votre banque et affiche vos couleurs, vos menus, bref… votre univers habituel. Un changement d’infrastructure, oui, mais sans dépaysement pour l’utilisateur.

Un accès au cash repensé pour les territoires

Alors que la disparition des DAB inquiète particulièrement les zones rurales, Cash Services prévoit une offre dédiée aux collectivités locales... Les mairies pourront demander l’installation d’un automate, à condition de garantir un volume d’activité. Dans ce cas, l’installation serait gratuite ; sinon, une participation pourra être discutée. Une flexibilité qui vise à éviter les erreurs du passé, où des DAB étaient parfois installés dans des villages sans réelle demande.