information fournie par Boursorama avec LabSense • 30/05/2026 à 08:30

Carte grise : comment immatriculer votre véhicule en toute sécurité / iStock.com - Gilles_Paire

Une dématérialisation qui a changé les démarches

Depuis la réforme du Plan Préfecture nouvelle génération (PPNG) mise en place en 2017, les guichets de carte grise ont disparu des préfectures au profit des démarches en ligne. L’objectif était de simplifier les demandes d’immatriculation et de réduire les délais de traitement. Résultat aujourd’hui, plus de 60 % des procédures seraient entièrement automatisées. Mais dans un rapport publié le 12 mars 2026, la Cour des comptes estime que cette organisation a aussi fragilisé le système d’immatriculation des véhicules. L’enregistrement des opérations dans le SIV, le système officiel d’immatriculation, est désormais largement confié à des opérateurs privés habilités par l’État. Selon la juridiction financière, ce modèle manque de contrôle et facilite certaines pratiques frauduleuses.

Des fraudes de plus en plus nombreuses

La Cour des comptes évoque plus de trente types de fraudes touchant aussi bien la fiscalité que la sécurité routière. Parmi les cas les plus marquants figurent les « garages fictifs ». Environ 300 sociétés auraient permis l’immatriculation de près d’un million de véhicules sans véritable contrôle administratif, entraînant un manque à gagner estimé à plus de 550 millions d’euros pour l’État. Une autre dérive signalée est l’utilisation frauduleuse de cartes mobilité inclusion pour bénéficier d’avantages réservés aux personnes en situation de handicap. Le rapport pointe également un manque de contrôles en amont. Les certificats d’immatriculation sont souvent délivrés rapidement, avec des vérifications réalisées seulement après coup. La Cour estime enfin que peu de dossiers frauduleux sont réellement transmis à la justice.

Comment faire sa carte grise sans risque ?

Pour éviter les arnaques, il est recommandé de passer uniquement par des canaux reconnus. Les automobilistes peuvent effectuer leur demande directement sur le site officiel de France Titres, anciennement ANTS. Il est aussi possible d’être accompagné par un médiateur numérique dans une préfecture, une sous-préfecture ou une maison France Services. Les conducteurs qui préfèrent déléguer la démarche peuvent faire appel à un professionnel de l’automobile habilité par le ministère de l’Intérieur, comme un concessionnaire ou un garagiste agréé. Cette vérification est essentielle, car de nombreux sites frauduleux imitent l’apparence des plateformes officielles afin de récupérer les coordonnées bancaires des usagers. Avant de payer, il faut donc vérifier l’adresse du site internet utilisé et s’assurer qu’il s’agit bien d’un service officiel ou autorisé. Une vigilance particulière est nécessaire face aux plateformes qui promettent des délais anormalement rapides ou des tarifs peu clairs.

Que faire en cas d’escroquerie ?

Lorsqu’une fraude est suspectée, il est important de conserver tous les échanges et justificatifs liés à la transaction. Factures, captures d’écran, courriels ou preuves de paiement peuvent être utiles pour engager des démarches. Les victimes sont invitées à déposer plainte auprès de la Police nationale ou de la Gendarmerie afin de signaler l’escroquerie. Le ministère de l’Intérieur rappelle également que les commissariats et brigades peuvent être localisés via Ma Sécurité. Face à l’ampleur des dérives constatées, la Cour des comptes demande désormais un renforcement rapide des contrôles et une reprise en main plus stricte du système par l’État.