Nucléaire : le parc français bat son record de puissance indisponible à cause des fortes chaleurs et de la sécheresse

EDF souligne que "l'impact des phénomènes de sécheresse et de canicule sur la production nucléaire est très faible" et que la France reste largement exportatrice d'électricité.

La centrale de Cattenom. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Jamais autant de puissance nucléaire électrique n'avait manqué en France à cause de la hausse des températures des cours d'eau et de la baisse de leur débit. La production d'électricité du parc nucléaire français a atteint dimanche dans l'après-midi un taux de 15,6% de puissance manquante, selon des calculs de l' AFP réalisés lundi 11 août à partir des données publiées depuis 2015 par EDF.

Pour cette journée de dimanche, 5 réacteurs (Tricastin 1 et 4, Saint Alban 1 et 2, Bugey 3) ont du adapter leur puissance à cause des fortes chaleurs et 4 réacteurs étaient à l'arrêt (Golfech 2, Chooz 1 et 2, Cattenom 1) et le sont toujours à la date de lundi. EDF a également battu un record en nombre de réacteurs contraints de réduire ou d'arrêter leur production à cause de ces "contraintes environnementales" ou "causes externes liées à l'environnement", selon les termes d'EDF, soit 9 unités en réduction de puissance et trois à l'arrêt complet (Chooz 2, Golfech 2, Bugey 3), dans la soirée du 14 au 15 juillet.

La France compte 57 réacteurs nucléaires, assurant quelque 70% de sa production d'électricité. Tous sont installés au bord d'un fleuve ou de la mer pour permettre le refroidissement des installations. Or, en cas de sécheresse ou de canicule, la baisse du débit et la hausse de la température des cours d'eau peuvent contraindre EDF à réduire, voire arrêter sa production pour préserver l'environnement et la biodiversité. L'exploitant ne peut alors rejeter d'effluents chimiques ou radioactifs ni réchauffer davantage les rivières avec ses eaux de refroidissement qu'il rejette plus chaudes.

"Protéger la faune et la flore"

EDF précise à l' AFP que les réacteurs peuvent fonctionner malgré des températures de cours d'eau élevées, sans risque pour la sûreté, les limites imposées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) pour chaque site visant à "protéger la flore et la faune".

Le groupe souligne aussi que "l'impact des phénomènes de sécheresse et de canicule sur la production nucléaire est très faible" et rappelle que la France reste largement exportatrice d'électricité vers l'Europe, "avec jusqu'à l'équivalent de plus d'une dizaine de réacteurs nucléaires au cours de la journée" de lundi , selon les données du gestionnaire du réseau de haute tension RTE.

Dans un contexte d'aggravation du changement climatique, l'adaptation du parc nucléaire d'EDF devient néanmoins un enjeu stratégique pour le groupe appelé à piloter le chantier de la relance du nucléaire pour électrifier l'économie.

Sans ces mesures, l'effet des restrictions environnementales pourrait représenter 1,4% de la production nucléaire annuelle dès 2035, contre une moyenne de 0,3% aujourd'hui depuis 2000, selon l'électricien, qui compte investir 8,7 milliards d'euros d'ici à 2040 pour adapter ses installations.