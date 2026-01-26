Box internet et forfaits téléphoniques : le prix des abonnements en hausse en janvier 2026

information fournie par Moneyvox • 26/01/2026 à 08:27

Vous envisagez de changer de forfait téléphonique ou d'abonnement internet ? Mauvaise nouvelle : en ce mois de janvier 2026, les prix sont globalement en hausse, comme le souligne le baromètre Ariase.

Après avoir enregistré une légère diminution en fin d'année 2025, les tarifs des abonnements internet et téléphoniques repartent à la hausse. Tel est le constat effectué par le comparateur Ariase au travers de son baromètre. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs qui souhaiteraient changer d'opérateur pour faire des économies sur leur budget télécom . Pourquoi les prix des abonnements à internet et des forfaits mobiles ont-ils augmenté en janvier 2026 ? Les détails.

Le prix des box internet bondit de 1,9 % en seulement un mois

WiFI, fibre optique, télévision, ligne de téléphone fixe… en fonction de l'offre choisie, les box internet peuvent inclure un panel plus ou moins large de services liés aux télécommunications. Un produit présent dans de nombreux foyers dont le prix est en augmentation d'après le dernier relevé tarifaire effectué par Ariase. En un an, le coût mensuel de l'abonnement à une box fibre d'entrée de gamme a ainsi augmenté de 0,6 %, et cette tendance haussière semble s'accélérer.

Entre le mois de décembre 2025 et le mois de janvier 2026, le prix d'une box internet d'entrée de gamme incluant la fibre optique a augmenté de 1,9 %. En moyenne, les nouveaux clients doivent désormais s'acquitter de 26,77 euros par mois pour profiter d'un tel service. Un prix tiré vers le haut principalement par deux opérateurs : SFR et Bouygues Telecom. L'opérateur SFR, de son côté, a réintroduit des frais de mise en service, aussi appelés Frais d'Ouverture de Services.

Chez Bouygues Telecom, l'augmentation concerne l'offre B&You Pure Fibre. Le prix de cette box internet est ainsi passé de 23,99 euros par mois en 2025 à 24,99 euros par mois au 1er janvier 2026. Autant d'initiatives qui pourraient entraîner dans leur sillage d'autres augmentations de prix. Les principaux concurrents de SFR et de Bouygues Telecom, que sont Orange et Free, pourraient suivre cette tendance et réviser à leur tour leur tarification.

Une explosion de 15,7 % en un an du tarif des forfaits mobiles

Vous voulez changer de forfait mobile pour faire des économies sur le prix de votre abonnement ? Veillez à prendre le temps de bien comparer votre ancienne offre et les nouvelles formules proposées par les opérateurs téléphoniques. En effet, en l'espace d'un an, le prix des forfaits mobiles a explosé : entre le mois de janvier 2025 et le mois de janvier 2026, la hausse enregistrée par le comparateur de prix Ariase a atteint les 15,7 %, ce malgré les offres promotionnelles du mois de décembre dernier.

Rien qu'entre le mois de décembre 2025 et le mois de janvier 2026, l'augmentation globale a atteint les 4 %. De plus en plus chers, les forfaits mobiles sont désormais accessibles en moyenne au prix de 12,93 euros par mois. Un prix incluant les appels illimités et a minima 20 Go de données mobiles. Dans un même temps, le nombre de Go inclus dans les forfaits passés au crible par Ariase a baissé. Il était de 80 Go en moyenne en décembre dernier, contre 72 Go en ce mois de janvier.

Autant de changements dus principalement à deux opérateurs téléphoniques : Sosh et Bouygues Telecom. En effet, profitant d'une augmentation de 10 Go de son forfait mobile, Sosh a fait grimper le prix de son abonnement de 2 euros par mois. Chez Bouygues Telecom, la logique est inversée : pour un même prix, 7,99 euros par mois, le nombre de Go disponibles a baissé, passant de 90 Go à 80 Go.