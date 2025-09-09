Avec près de 2,9 millions de millionnaires, la France se hisse au 3e rang mondial / iStock.com - mirza kadic

Que dit le rapport 2025 "Global Wealth Report" d’UBS ?

Cette étude annuelle représente une radiographie mondiale de la richesse. Depuis plus de 16 ans, elle permet de comprendre les dynamiques de la richesse individuelle à l’échelle mondiale, en analysant les niveaux de patrimoine, leur répartition, leur évolution. L’édition 2025, publiée en juin dernier, a mis en lumière une hyper-croissance de la richesse mondiale : le patrimoine global a augmenté de 4,2 % en 2023, puis de 4,6 % en 2024. Le nombre de millionnaires explose, notamment en France, ce qui a permis de hisser le pays au troisième rang derrière les États-Unis et la Chine. Cependant, au-delà des chiffres, le Global Wealth Report offre aussi une lecture fine des inégalités, des mécanismes d’enrichissement, et des risques systémiques liés à la concentration du patrimoine. Ainsi, l’édition 2025 confirme que si la richesse mondiale continue de croître, les inégalités se creusent aussi de manière exponentielle.

Position de la France : une richesse apparente à nuancer...

Le rapport met en exergue une France, certes riche en millionnaires, mais en retrait sur la richesse moyenne par adulte, ce qui pointe un problème de répartition : une très grande partie des Français ne bénéficie pas de cette accumulation de patrimoine. Notons également que la fortune de ces 2,9 millions de millionnaires français est comptabilisée en dollars américains, ce qui, avec le taux de change actuel, ne correspond « qu’à » environ 870 000 euros. Soulignons enfin que le terme "millionnaire" désigne une personne dont le patrimoine net (On additionne les biens immobiliers, les placements, les objets de valeur, et on déduit les dettes) dépasse le seuil du million. Or, une grande partie des millionnaires français sont des "Everyday Millionnaires" (ou "EMILLI"), dont le patrimoine se situe entre 1 et 5 millions de dollars. Si leur nombre a explosé ces dernières années, c’est essentiellement grâce à la flambée des prix de l’immobilier : les Français ayant investi dans la pierre il y a 20 ou 30 ans ont vu la valeur de leur patrimoine s’envoler ! Le phénomène de transmission entre aussi en jeu ... Être l’heureux héritier d’un bien situé dans la Capitale, sur l’île de Ré ou encore sur la Côte d’Azur, suffit ainsi parfois à entrer dans la catégorie des millionnaires. En revanche, les Français peinent à bâtir de grandes fortunes grâce à l'entrepreneuriat innovant, aux licornes, aux PME exportatrices...