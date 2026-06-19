Argent : non, toucher les aides sociales ne permet pas de gagner plus que de travailler

information fournie par Moneyvox • 19/06/2026 à 11:09

Aides sociales ou travail ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant. ( Crédits photo: © S74.FR - stock.adobe.com )

Percevoir des prestations sociales sans travailler est-il financièrement plus avantageux que de travailler ? Dans une récente étude, l'OFCE s'est penché sur la question. Et la réponse est sans appel.

Dans le débat public, il est un sujet qui revient régulièrement sur la table : celui du niveau des prestations sociales en comparaison avec les revenus issus du travail. Quand certains clament haut et fort que percevoir des aides sociales rapporte plus que de travailler, l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) fait les calculs. Et pour toutes les simulations effectuées par les économistes Antoine Bozio et Clément Carbonnier, la conclusion est identique.

Une vingtaine de comparatifs entre aides sociales et travail réalisés par l'OFCE

Est-il plus intéressant de toucher des aides sociales sans travailler ou de travailler quitte à percevoir moins, ou plus du tout, de prestations sociales ? Cette question est régulièrement soulevée dans le débat public. Elle a notamment été remise sur la table au cours des débats liés au projet du gouvernement de créer une allocation centralisant plusieurs prestations sociales en une seule, l'Allocation de solidarité unifiée (ASU), sous la forme de l'affirmation : "Un foyer qui travaille doit gagner plus qu'un foyer qui ne vit que d'aides sociales".

Dans un document de travail, Antoine Bozio et Clément Carbonnier, deux économistes français, ont choisi d'apporter des éléments de réponse à la question du niveau de revenu des personnes qui touchent des allocations sociales sans travailler en comparaison avec les personnes qui ont un emploi. Et les résultats de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) sont sans appel : dans toutes les simulations réalisées, travailler permet de gagner plus que de toucher des aides sociales.

Pour en arriver à cette conclusion, les coauteurs de ce rapport ont réalisé une vingtaine de simulations en intégrant une multitude de critères et de situations : personnes seules, couples, familles avec enfants, niveau de revenus du conjoint, etc. Ces simulations ont permis de comparer les revenus des bénéficiaires de prestations sociales en comparaison avec ceux de personnes ayant un emploi à temps plein rémunéré au Smic.

Un revenu disponible toujours plus élevé pour les travailleurs que pour les bénéficiaires de prestations sociales

Les calculs de l'Observatoire français des conjonctures économiques aboutissent tous à un même résultat : avoir un travail à temps plein au Smic permet de profiter d'un revenu disponible plus élevé qu'en percevant uniquement des prestations sociales. En fonction des situations, la différence peut atteindre plusieurs centaines d'euros par mois, malgré la perte ou la baisse de certaines aides sociales par les personnes ayant retrouvé un emploi, et est donc loin d'être négligeable.

Il faut néanmoins rappeler que cette étude ne tient pas compte de certaines variables, et notamment "du fait que travailler peut avoir un coût, en particulier dans les ménages avec enfants, ou en raison du trajet domicile-travail", comme le précise le rapport de l'OFCE lui-même. Les frais liés à l'utilisation de sa voiture pour se rendre à son travail (carburant, entretien…) et ceux liés à la garde de ses enfants (cantine, garderie, centre aéré…) ne sont donc pas intégrés.

"Symétriquement, l'approche ne tient pas compte non plus des avantages économiques liés à l'emploi, qu'ils soient immédiats (tickets restaurant, prise en charge des cartes de transport, de la mutuelle) ou différés, en termes de droits ouverts de chômage ou de retraite" ajoutent les coauteurs du rapport de l'Observatoire français des conjonctures économiques.