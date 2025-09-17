Argent de poche : 5 chiffres sur ce que les parents donnent à leurs enfants entre 10 et 18 ans

Combien d'argent de poche les Français donnent en moyenne à leurs enfants ? ( Crédits photo: © Engel73 - stock.adobe.com)

Vous avez un ou plusieurs enfants entre 10 et 18 ans ? L'application Pixpay, qui commercialise des cartes de paiement pour les adolescents, vient de publier son étude annuelle sur l'argent de poche.

Vous vous demandez combien les parents donnent d'argent de poche à leurs enfants ? Une étude menée par Discurv pour le compte de Pixpay au cours du mois de juillet 2025 apporte plusieurs éléments de réponse aux parents de pré-adolescents et d'adolescents. Montant donné en fonction de l'âge, primes à la corvée, montant des rallonges ponctuelles… découvrez 5 chiffres révélateurs sur le niveau d'argent de poche distribué par les parents à leurs enfants en 2025.

Une moyenne à 26 euros qui baisse pour la 2e année consécutive

26 euros : tel est le montant moyen perçu par les enfants et les adolescents âgés de 10 à 18 ans selon l'étude publiée par l'application et la solution de paiement Pixpay. Une somme d'argent qui diminue pour la deuxième année consécutive, alors qu'elle avait progressé entre 2021 et 2023. En 2021, la moyenne s'était ainsi établie par 31 euros, puis à 33 euros en 2022 avant d'atteindre un sommet en 2023, année où les parents distribuaient en moyenne 36 euros d'argent de poche chaque mois. En 2024, elle était redescendue à 29 euros.

De 20 à 34 euros d'argent de poche en moyenne en fonction de l'âge de l'enfant

En fonction de l'âge de l'enfant, les parents ne distribuent pas les mêmes sommes d'argent. Vous êtes parent d'un pré-adolescent âgé de 10 à 12 ans ? En moyenne, les parents d'enfants dans cette tranche d'âge donnent 20 euros par mois d'argent de poche. Entre 12 et 14 ans, cette somme passe à 23 euros, puis à 29 euros entre 14 et 16 ans. Les adolescents dont l'âge oscille entre 16 et 18 ans sont les mieux lotis, avec une moyenne qui atteint les 34 euros par mois.

Des rallonges ponctuelles plus importantes pour les adolescents de 16 à 18 ans

En plus d'une somme d'argent ponctuelle, certains parents distribuent des rallonges ponctuelles, par exemple à l'occasion d'événements ou de sorties scolaires et périscolaires. Résultat ? Au titre du mois de juin 2025, les adolescents âgés de 16 à 18 ans ont perçu en moyenne 104 euros en tenant compte des 34 euros d'argent de poche régulier et des rallonges ponctuelles. Une somme nettement supérieure à la moyenne des 10-12 ans, qui perçoivent au total 44 euros par mois, rallonges ponctuelles et argent de poche régulier inclus.

Des corvées rémunérées en moyenne à hauteur de 11 euros par mission

Afin d'encourager leurs enfants à faire certaines tâches domestiques, de nombreux parents leur proposent une incitation financière. Des missions qui peuvent être prévues et paramétrées au sein même de l'application Pixpay et qui, en moyenne, rapportent 11 euros à l'enfant qui s'en charge.

La moitié des enfants et adolescents interrogés revendent leurs vêtements

Face à la baisse du montant donné par leurs parents, certains pré-adolescents et adolescents jouent la carte de la débrouille. Plus d'une personne interrogée sur deux (52 % précisément) revend ainsi ses vêtements et ses affaires sur des sites de vente en ligne. De quoi arrondir leurs fins de mois. Un peu moins d'un tiers d'entre eux déclarent par ailleurs faire des petits boulots pour pouvoir gagner de l'argent supplémentaire.