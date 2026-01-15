Aides de la CAF : pourquoi certains allocataires pourraient perdre leurs APL cette année ?

information fournie par Moneyvox • 15/01/2026 à 08:08

Le mardi 30 décembre 2025, un décret a officialisé l'absence de revalorisation de deux plafonds liés aux Aides personnalisées au logement (APL). Une annonce qui n'est pas dépourvue de conséquences.

Vous êtes locataire d'un bien immobilier et vous touchiez une Aide personnalisée au logement l'année dernière ? Le décret publié au Journal officiel le 30 décembre 2025 pourrait vous priver de cette aide versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF), ce dès le 1er janvier 2026. En effet, ce texte formalise l'absence de revalorisation de certains plafonds de ressources. Qu'elles vont être les conséquences de ce décret sur les étudiants et sur les autres allocataires de cette aide au logement ?

Pas de revalorisation du forfait étudiant pour les Aides personnalisées au logement

800 000 : tel est le nombre approximatif d'étudiants qui bénéficient des APL chaque année. Un chiffre qui pourrait diminuer en 2026. Et pour cause : le décret publié le mardi 30 décembre 2025 au Journal officiel prévoit de ne pas revaloriser le montant du forfait étudiant. Or, le forfait étudiant est le plafond de ressources à ne pas dépasser par un jeune poursuivant des études supérieures afin que celui-ci puisse toucher les Aides personnalisées au logement de la CAF.

Le gel du forfait étudiant pourrait donc empêcher les étudiants dont les ressources ont progressé entre 2025 et 2026 de continuer à percevoir les APL, alors que, en principe, cette donnée est revalorisée chaque année, le 1er janvier, en tenant compte de l'évolution de l'inflation sur un an. Sur la base des données calculées par l'Insee, le forfait étudiant aurait donc dû augmenter de 1,28 % entre 2025 et 2026, au même rythme que l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyer.

Résultat : en 2025 comme en 2026, le montant du forfait étudiant sera identique. Celui-ci sera donc de 8 600 euros pour un étudiant non-boursier louant un logement classique (8 400 euros en 2024), de 6 900 euros pour un étudiant boursier louant un logement classique (6 700 euros en 2024), de 6 600 euros pour un non-boursier vivant en foyer (6 400 euros en 2024) et de 5 400 euros pour un boursier vivant en foyer (5 300 euros en 2024).

Un gel du paramètre R0 qui concerne les 5 millions d'allocataires des APL

Le forfait étudiant n'est pas le seul à être visé par le décret du 30 décembre 2025. Le paramètre R0, qui sert au calcul des APL, est également gelé pour l'année 2026. Une décision qui, cette fois-ci, concerne l'ensemble des allocataires des Aides personnalisées au logement, et non uniquement les étudiants, soit 5 millions de foyers, le paramètre R0 étant le "seuil de ressources annuelles au-delà duquel l'aide commence à décroître", résume un guide pratique publié par le gouvernement.

"Autrement dit, ajoute le guide pratique en question, un ménage dont les ressources annuelles sont inférieures ou égales au R0 bénéficie d'une aide personnelle au logement maximale". Gelé, ce paramètre R0 va donc entraîner une baisse des APL pour certains allocataires dont les revenus ont augmenté entre 2025 et 2026, notamment sous l'effet de l'inflation, et qui se trouvaient auparavant juste en dessous des plafonds de ressources.

Pour toucher le montant maximal des APL en 2025 comme en 2026, les revenus d'une personne seule ne doivent pas excéder les 5 235 euros. Une limite portée à 7 501 euros pour un couple sans personne à charge, à 8 947 euros pour une personne seule ou un couple avec une personne à charge, ou encore à 9 498 euros pour une personne seule ou un couple ayant 3 personnes à charge. "Pour l'année 2026, le Gouvernement porte la proposition de ne pas indexer les APL au 1er octobre 2026 sur la partie liée aux dépenses de logement, dans un contexte de maîtrise des finances publiques" justifie le ministère du Logement au sujet de sa décision de geler le paramètre R0 et le forfait étudiant.