Zen, Automédon, Foire d’Automne… les 3 salons à ne pas rater à Paris

Un des 3 salons à ne pas rater à Paris cet automne crédit photo : Capture d’écran @https://salon-automedon.fr/

L’automne amène dans la capitale son lot de salons spécialisés. C’est l’occasion de s’immerger dans un univers, de comparer les prix et de découvrir les nouveautés. Nous en avons sélectionné trois : le salon Zen, le salon Automédon et la Foire d’Automne.

Le salon Zen pour une rentrée harmonieuse

Depuis 35 ans, le salon Zen se positionne comme un lieu d’échanges pour tous les passionnés d’épanouissement personnel et de pratiques ancestrales ou innovantes. Pendant cinq jours, c’est l’occasion de découvrir une méthode qui vous convient. Cette année, 350 exposants vous proposent des conférences sur les grands thèmes psy et 180 ateliers pour mieux comprendre les différentes méthodes et produits. Médecines alternatives, massages, soins énergétiques, huiles essentielles, yoga… Le salon Zen propose un rendez-vous privilégié entre des professionnels et des visiteurs à la recherche de nouveaux horizons de conscience et de mieux-être.

Salon Zen: Espace Champerret, 75017 Paris. Du jeudi 29 septembre au lundi 3 octobre 2022, de 10h à 18h30 (nocturne le vendredi). Entrée gratuite à télécharger sur le site du salon.

Le salon Automédon pour les amateurs de belles mécaniques

Organisé sur 16.000 m² couverts et sur 32.000 m² en extérieur, Automédon est le salon parisien de l’automne dédié aux passionnés d’autos et motos anciennes. Il rassemble au Bourget plus de 200 exposants (constructeurs, professionnels, clubs et particuliers) et 3.000 véhicules de collection. Cette année un focus particulier est mis sur les voitures de course et de rallye. Le dimanche 9 octobre, l’association Vincennes en Anciennes organisera un rallye reliant l’esplanade parvis sud du château de Vincennes au Parc des expositions de Paris-Le Bourget. L’arrivée sur le salon Automédon prévue aux alentours de midi vous offrira un défilé d’automobiles d’exception.

L’exposition à ciel ouvert accueille plus de 4.000 véhicules de particuliers et propose un condensé des plus beaux modèles vintage. À quelques pas de ce rassemblement, la bourse des pièces détachées demeure le passage incontournable pour les collectionneurs en quête de pièces rares et de bonnes affaires.

Salon Automédon 2022: Parc des expositions Paris-Le Bourget, Hall 4. Samedi 8 octobre de 9h à 19h et dimanche 9 octobre de 9h à 18h. Plein tarif: 16 euros ; entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

La Foire d’Automne, la sortie shopping à ne pas rater

C’est le rendez-vous pour s’inspirer et concrétiser des projets pour la maison. De nombreux experts sont là pour vous aider: aménager un petit coin bureau pour un joli espace de télétravail, changer votre intérieur, découvrir les dernières tendances pour votre cuisine, choisir une literie d’exception… Tout est possible à la Foire d’Automne! C’est le lieu parfait pour se faire plaisir avec un large choix de marques de bijoux, de maroquinerie et de produits de beauté ou de maquillage. La Foire d’Automne offre une large palette de petits plats à savourer tout en étant attablé dans une ambiance conviviale. Enfin, le salon accueille le fameux concours Lépine. C’est l’occasion de découvrir les géniales et fantasques inventions de 300 Géo Trouvetou.

Foire d’Automne 2022: Parc des expositions de la Porte de Versailles, du 21 au 30 octobre.

Plein tarif: 9 euros. Tarif réduit: 6 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Calendrier des principaux rendez-vous Salon du Chocolat: du 28 octobre au 1er novembre 2022, Parc des expositions de la Porte de Versailles. Salon KidExpo: du 27 au 30 octobre 2022, Parc des expositions de la Porte de Versailles. Salon Euronaval: du 18 au 21 octobre 2022, Parc des expositions Paris-Le Bourget. Mondial de l’Automobile: du 17 au 23 octobre 2022, Parc des expositions de la Porte de Versailles.

À lire aussi:

Que faire à Paris cet automne?

Le plus grand centre de loisirs et de restauration de Paris ouvrira à la Villette mi-2023

Découvrez le Campus Avengers à Disneyland Paris