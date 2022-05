Xavier Niel s’offre un hôtel particulier parisien à 200 millions d’euros. crédit photo : Capture d’écran Instagram @prolificagencyoff

L’hôtel Lambert est un joyau parisien situé sur l’île Saint-Louis et, désormais, il est également l’hôtel le plus cher de Paris. Acheté en 2007 par l’émir du Qatar, qui y avait entrepris d’immenses travaux, ce bijou d’architecture a failli périr dans les flammes. Mais Xavier Niel a décidé de le faire renaître en dépensant 200 millions d’euros pour son acquisition.

Un joyau parisien datant du XVIIe siècle

Conçu en 1640 par l’architecte Louis Le Vau, qui construisit aussi le château de Vaux-le-Vicomte, l’hôtel fut d’abord la propriété de Jean-Baptiste Lambert de Thorigny, secrétaire de Louis XIII. L’hôtel Lambert est situé à la pointe Est de l’île Saint-Louis. Les guides qui commentent les balades en bateaux-mouches ne manquent pas de le signaler.

En 1644, Nicolas Lambert de Thorigny hérite de la propriété et fait achever les décors intérieurs par les grands artistes de l’époque. Connu sous le nom de Lambert le Riche, ce propriétaire est un peu le Xavier Niel de l’époque. Il s’était constitué une véritable fortune et possédait 14 hôtels particuliers sur l’île Saint-Louis. Pour la décoration intérieure, Charles Le Brun, peintre et décorateur à qui l’on doit la galerie des Glaces du château de Versailles, y exécuta sa première œuvre monumentale, la galerie d’Hercule.

En 1732, l’hôtel est acheté par le fermier général Claude Dupin. Sa femme y tint un salon littéraire prestigieux. Voltaire, Marivaux, Montesquieu et Grimm sont les hôtes de ce qui deviendra, trois siècles plus tard, la propriété du patron de Free.

Une succession de riches propriétaires

La famille princière polonaise Czartoryski succède aux Dupin et devient propriétaire de ce haut lieu de l’île Saint-Louis. Les Czartoryski donnent à l’hôtel Lambert des fêtes somptueuses et l’endroit devient le plus grand centre politique, culturel et social polonais hors de Pologne.

Les descendants ne s’en séparent qu’en 1975 pour le vendre à la famille de Rothschild. En 2007, après la mort de Guy de Rothschild, le joyau architectural parisien passe entre les mains du prince Abdullah bin Khalifa al-Thani, membre de la famille princière qatarie Al-Thani. Commencent alors des années sombres pour l’hôtel Lambert. Le propriétaire qatari souhaite construire un parking souterrain et un ascenseur. Les défenseurs du patrimoine tentent de s’opposer à ces projets de transformation qui risquent de saccager le monument historique. La nuit du 9 au 10 juillet 2013, un incendie fait de nombreux dégâts irréversibles, notamment dans les derniers étages. Le toit s’effondre sur le Cabinet des bains peint à l’origine par Eustache Le Sueur. La reconstruction s’achève en 2018 et atteint la somme pharaonique de 120 millions d’euros.

Xavier Niel, heureux propriétaire de l’hôtel Lambert

En février 2022, l’agence de presse Bloomberg a annoncé que le milliardaire français a acheté le bâtiment pour 200 millions d’euros. Il s’agit d’une des plus importantes transactions immobilières réalisée pour une propriété privée à Paris. Le patron de Free ne compte pas utiliser l’hôtel Lambert comme lieu de résidence. Il a pour projet d’y installer une fondation culturelle dont la mission reste confidentielle.

La fortune et l’empire de Xavier Niel Xavier Niel est le fondateur et le vice-président du groupe Iliad, spécialisé dans les télécoms et les médias. À 15 ans, il reçoit son premier ordinateur et développe un service de “Minitel rose” alors qu’il est encore au lycée. Cette idée de génie fait de lui un millionnaire à seulement 24 ans. En 1999, Xavier Niel lance sa propre offre sous le nom de Free. En 2010, il s’associe à Matthieu Pigasse et Pierre Bergé pour racheter le journal Le Monde . Parallèlement, il devient le plus gros business angel français. Il possède également les opérateurs Monaco Telecom et Salt en Suisse. En une vingtaine d’années, le fondateur de Free a bâti un empire dont il détient toujours la majorité. Selon le “Classement 2022 des milliardaires” publié par Forbes , la fortune de Xavier Niel est estimée à près de 8 milliards d’euros. À ce titre, il devient la 8e fortune de France. Il collectionne les hôtels particuliers parisiens et avait déjà acheté en 2012 l’hôtel Miramion pour la somme de 38 millions. L’hôtel Lambert est une perle qui vient s’ajouter à sa couronne.

