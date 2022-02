Vol en hélicoptère, dîner sur les toits de Paris, massage à domicile… 7 idées pour une Saint-Valentin originale

Découvrez toutes nos idées pour célébrer la fête des amoureux de façon originale et inoubliable. crédit photo : Getty Images

La Saint-Valentin approche et vous aimeriez célébrer la fête des amoureux de manière originale? Vous cherchez une idée qui sorte de l’ordinaire pour une soirée à la fois romantique et surprenante? Parce que Saint-Valentin ne rime pas forcément avec bouquet de roses rouges, dîner aux chandelles et promenade en calèche, découvrez 7 suggestions pour un 14 février inoubliable.

1. Une Saint-Valentin vertigineuse sur les toits de Paris

Prenez de la hauteur et offrez-vous un panorama à couper le souffle sur la capitale. En haut de la tour Montparnasse, Le Ciel de Paris vous accueille pour un dîner spécial Saint-Valentin accompagné par le Romantic Jazz Quartet ( 250 euros/personne ). Niché au sixième étage de l’hôtel Peninsula, L’Oiseau Blanc jouit d’une vue à 360° sur les plus beaux monuments de la ville, à commencer par la tour Eiffel. À Montmartre, savourez une soirée en tête à tête sur le rooftop du Terrass Hotel , à moins que vous ne préfériez siroter un cocktail au Windo SkyBar du Hyatt Regency Paris Étoile en admirant la Ville lumière sous vos pieds.

Avide de sensations fortes? Prenez place à bord d’un hélicoptère pour découvrir l’ouest parisien vu du ciel: Parc des Princes, bois de Boulogne, hippodrome de Longchamp, quartier de la Défense, parc de Saint-Cloud, Trocadéro, tour Montparnasse, mais aussi château de Versailles ( helipass.com, à partir de 219 euros/personne ).

2. Une Saint-Valentin détendue grâce à un massage à domicile

Que diriez-vous de vous offrir un moment de bien-être à deux? Faites de la place dans votre salon, créez une atmosphère romantique avec lumière tamisée, bougies, musique d’ambiance et… laissez les professionnels s’occuper du reste! Wecasa ou Urban Massage sélectionnent la crème des masseurs pour vous offrir une parenthèse relaxante en amoureux.

Wecasa, à partir de 60 euros/heure et par personne.

Urban Massage, 160 euros le massage en duo de 60 minutes.

3. Une Saint-Valentin sur les traces du Grand Bleu à l’aquarium de Paris

Rendez-vous à l’aquarium de Paris où vous débuterez la soirée par une visite nocturne. Vous dégusterez ensuite une coupe de champagne en admirant le ballet des méduses, avant d’assister au show féérique de Claire la sirène. Prolongez la magie par un dîner romantique: menu coup de cœur face aux bassins ( 120 euros/personne ), menu coup de foudre sous la grotte aux requins ou devant l’observatoire ( 180 euros/personne, visite comprise ) ou fondue au champagne sur la terrasse, face à la tour Eiffel ( 80 euros/personne ). Visite seule: 30 euros.

4. Une Saint-Valentin cinéphile à l’hôtel Paradiso

Imaginez une Saint-Valentin en forme de déclaration d’amour au 7e art. Une soirée passée à visionner des films à deux sur votre propre écran de cinéma, confortablement installés dans un lit king size . Poussez la porte de l’ hôtel Paradiso , le premier cinéma-hôtel imaginé par mk2, pour un 14 février d’exception.

À partir de 260 euros la nuit.

5. Une Saint-Valentin gastronomique avec un dîner de chef à domicile

Pour une soirée cocooning placée sous le signe de la gastronomie, optez pour un repas de chef en tête à tête sans quitter la maison. La cheffe Stéphanie Le Quellec propose un menu Saint-Valentin à partager ( 195 euros pour deux, à retirer chez MAM dans le 17e ). Savourez les plats emblématiques d’ Alain Ducasse , ou faites confiance au célèbre traiteur Dalloyau pour organiser votre repas de chef à domicile ( menu de 50 à 90 euros/personne, présence optionnelle d’un chef facturée 195 euros ).

6. Une Saint-Valentin culturelle au musée Rodin

Qui mieux qu’Auguste Rodin pour célébrer la passion et la sensualité? Le 14 février, le musée Rodin propose une soirée romantique et poétique à tous les amoureux de l’art. Dans une atmosphère intime, vous découvrirez les œuvres du sculpteur subtilement mises en lumière, avant de déambuler main dans la main dans les jardins. Une ode à la beauté des corps et de l’amour. De 18h à 23h. Créneaux de visite disponibles entre 18h et 21h. 27 euros.

7. Une Saint-Valentin décalée dans les Bistrots Pas Parisiens

Une Saint-Valentin en robe de mariée, ça vous tente? Ce 14 février, les Bistrots Pas Parisiens (Splash, Macaille, Sapristi, LaHaut, Saperlipopette...) vous offrent le menu, à condition de venir en tenue de marié(e). En couple ou entre amis, avec ou sans Valentin(e), c’est la maison qui régale si toute la tablée joue le jeu.

3 restaurants insolites à Paris Envie d’évasion le temps d’un repas? Optez pour le cadre bucolique de Sur un arbre perché . Installez-vous sur l’une des balançoires pour le dîner, et offrez-vous un instant zen grâce aux massages shiatsu. Vous n’êtes pas adepte des dîners aux chandelles? Réservez une table chez Dans le noir . Ici pas de lumière tamisée puisque, vous l’aurez compris, le restaurant est totalement plongé dans l’obscurité. Direction Le Club des 5 pour un dîner joyeux et régressif dans une ambiance cour de récré. Au menu: croquettes au Babybel, cordon bleu du Père Doudou et brioche perdue au Carambar.

A lire aussi:

Angelina, Ladurée, le Plaza Athénée… un goûter d’exception dans la capitale

Séjournez dans un château médiéval le temps d’un week-end

Mangez étoilé chez vous